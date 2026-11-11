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台中市黨部為不當黨產 國民黨提行政訴訟敗訴確定

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

不當黨產處理委員會3年前認定國民黨台中市黨部的房地是國民黨不當取得的財產，處分移轉為當年出資的台中市政府所有，市府也已將產權登記為市府所有，國民黨提行政訴訟，一審判決國民黨敗訴，案經上訴，最高行政法院裁定駁回，全案確定。

黨產會指出，國民黨台中市黨部自1947年至1986年無償使用日據時期台中市役所建物作為辦公廳舍近40年，1984年認為台中市役所過於老舊、有遷建必要，便以國民黨基於黨務需求而成立的台中市民眾服務社名義，召集台中市長、台中市議會議長、台中市政府各局處官員商討辦公廳舍搬遷工作，並決議由市府提供經費及行政協助。

黨產會認定，台中市政府編列3500萬元作為搬遷補助費，台中市民眾服務社取得補助費用後，將其中1507萬餘元購買台中市黨部所在土地，餘款再用來興建建物，台中市民眾服務社2009年以買賣為名，將房地移轉登記給國民黨。

黨產會指出，台中市政府支付搬遷補助費，實際受益者為國民黨，而土地及建物為國民黨不當取得的財產，2023年6月命移轉為台中市政府所有。國民黨不服提訴願被駁，再提行政訴訟救濟，台中市政府事後將黨部產權登記為市府所有，並由財政局管理，另因案件訴訟中，市府依租用公有地方式，每月徵收使用補償金約12萬元。

一審台北高等行政法院認為，台中市民眾服務社僅為民間社團法人，卻得以搬遷補償為名，要求台中市政府支付3500萬元供購地建屋，顯然為不當取得財產，且3500萬元形式上雖是由服務社取得，但搬遷補償費如何運用，仍由國民黨支配，土地及建物最終也由國民黨無償取得。

判決指出，國民黨是以違反政黨本質及自由民主憲政秩序要求的方式，從國家取得財產而累積成政黨財產，違反現代民主法治國家政黨政治及政黨機會平等的要求，認為補償費屬於不當取得財產，黨產會處分認事用法並無違誤，判決國民黨敗訴。

國民黨提上訴，最高行政法院認為國民黨上訴是重述被一審不採信的主張，再爭執一審已經論斷或指駁不採信的理由，泛言一審判決違背法令，而非具體表明有何違背法令之處；另國民黨指摘一審判決認定台中民眾服務社為附隨組織有違法之處，但一審判決並未認定台中服務社為國民黨的附隨組織，上訴不合法，裁定駁回確定。

國民黨台中市黨部被認定為「不當黨產」。聯合報系資料照
國民黨台中市黨部被認定為「不當黨產」。聯合報系資料照

台中市 台中 不當黨產

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