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前員工公開高層會議錄音指控技術流向陸資企業 三顧駁斥、赴北檢提告

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

上櫃生醫業者三顧公司前員工公開三顧高層的會議錄音檔，指控三顧疑將日生公司、義守大學研發數據，違法提供給香港陸資企業。三顧昨發聲明指記者會涉及不實指控，今火速至台北地檢署遞狀提告刑法加重誹謗等罪嫌，並請求檢察官一併追查其他可能涉案人士。

三顧公司直指，昨日記者會再度提出「技術賣到中國」等相關指控，事實上，該技術移轉爭議早已獲不起訴處分，盼社會各界明察；三顧認為，不同案件各有其偵審程序，不應以片面錄音混淆相關事實及司法結果。

三顧強調，公司尊重新聞自由及個人依法提出質疑的權利，但同時有責任保障公司資訊、員工及股東權益。對於涉嫌違法侵害公司權益行為，將循司法途徑理性處理；今已提出刑法妨害秘密、洩漏工商秘密、加重誹謗及個人資料保護法等告訴，並請求檢察官一併追查其他可能涉案人士。

三顧另提告的營業秘密案，因仍有諸多疑點，聲請再議成功，高檢署智財分署發回北檢續行偵查，三顧依掌握的案件資料，現任磐石醫藥生技公司董事楊智惠、陳彥鈞及相關公司涉案部分，司法程序尚未終結。

台北地檢署。聯合報系資料照
台北地檢署。聯合報系資料照

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