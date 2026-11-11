快訊

台股3天狂彈6100點重返4萬4 分析師點破1隱憂恐變成「更劇烈破底走勢」

羅大佑批台灣文化人認定門檻大幅降低 李遠：文化人沒什麼門檻

恐爆出更多黑料…黃仁勳桃色醜聞掀陰謀論 分析師指幕後疑政治運作

聽新聞
0:00 / 0:00

三度餵老鼠藥毒殺澳籍男大生 台女二審喊「委屈」拚無罪：我沒有做

聯合報／ 記者謝亞庭／台北即時報導

婦人楊錦屏以老鼠藥三度毒殺澳洲籍男子肖雷，被依殺人未遂罪嫌起訴，一審判刑11年2月。案件上訴二審，台灣高等法院今開庭，楊女「全身包緊緊」在親屬陪同下出庭並否認犯行，強調自己「沒有下毒」感到委屈，請求法官改判她無罪。

現年50歲的楊錦屏，於2022年喪偶，隔年結識來台留學的澳籍大學生肖雷，2人雖未交往，但仍同居並發生性行為。2023年3月，肖雷決定提前返回澳洲，楊女將含「超級華法林」成分的液態老鼠藥摻入葡萄汁內，讓肖雷喝下肚後感到噁心、嘔吐，住院治療。

由於肖雷父親Stephen具醫師資格，一度希望讓兒子回國照護。楊女得知後，竟二次將老鼠藥摻入肖雷的飲食中，導致肖雷病危住進加護病房，並趁男方逐漸康復之際三度投毒。

直到肖雷母親Julie到楊女租屋處幫兒子收拾行李，在衣櫥抽屜發現印有老鼠圖案的滅鼠液空瓶，才驚覺兒子遭人下毒，報警處理。檢警搜索楊女，查扣沾有老鼠藥的3個馬克杯，認定楊女涉嫌重大，依殺人未遂罪起訴。

一審認定，楊女三度以老鼠藥毒殺肖雷，判刑11年2月；至於檢方指控，楊女另摻入降血壓藥物「脈優」危及肖雷性命，一審認為此部分罪嫌不足，判決無罪。

高院今開庭審理，檢方認為一審判太輕，同時針對無罪部分上訴；楊女則是否認犯行，直呼「我沒有做（下毒）」、「被冤枉覺得委屈」，認為檢方上訴無理，請求二審法官協助查明真相。

楊女委任律師指出，一審判決理由主要是認為楊女分別在三個時間點投毒，但依據卷內有關肖雷案發時的血液濃度等資料，並不能回推有下毒事實；再者，肖雷兩次進加護病房的原因多樣，如藥物過敏、肺水腫等因素，原審卻推定楊女犯罪，證據調查顯不完備。

楊女的律師也表明，欲聲請傳喚鑑定人、台大醫院醫師周聖傑及案發相關護理師，在二審詳加調查，撤銷楊女有罪判決。

庭訊歷時20分鐘結束，全案候核辦。

婦人楊錦屏（中，黑衣者）以老鼠藥三度毒殺澳籍男子肖雷，今二審出庭仍否認犯罪。記者謝亞庭／攝影
婦人楊錦屏（中，黑衣者）以老鼠藥三度毒殺澳籍男子肖雷，今二審出庭仍否認犯罪。記者謝亞庭／攝影

老鼠藥 老鼠 下毒

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

孫生涉性侵猥褻二審正妹陪出庭 被下「封口令」憋不住嘴：很憤怒！

柯文哲政治獻金案／李文娟認罪可帶媽媽坐郵輪出國 高院變更科控處分

被親哥控A老父五倍券索賠11萬 張淑晶「獄中聽判」再敗反應曝光

徐姓女教師被控性侵男童 高院二審今開庭

相關新聞

逆轉勝！控林智堅承諾醫院容積率450％ 二審改判陳智菡有查證「免賠」

民眾黨前主席柯文哲捲入京華城案，民眾黨立法院黨團主任陳智菡2024年也指控新竹市前市長林智堅任內，新竹馬偕兒童醫院容積率暴增，從250%增加至450％，比京華城還誇張。林智堅提民事訴訟求償200萬元，一審判陳智菡應賠償30萬元，案經上訴，台灣高等法院今逆轉廢棄一審判決，判決陳智菡免賠，可上訴。

前立委蘇震清兒媳里港鄉長候選人藍婉茜涉賄 屏東地院更裁羈押禁見

前立委蘇震清的媳婦、無黨籍里港鄉長候選人藍婉茜，因父女涉嫌賄選，屏東地院原裁定20萬元交保，屏東地檢署提出抗告，今天中午地院重開羈押庭後，重新裁定藍婉茜父女羈押禁見。

探視病母後向醫護撂話「沒處理好就死定！」　男涉3罪遭起訴

王姓男子日前在台北市陽明醫院探視住院的母親後，對值班護理師說「我媽媽給我顧好」、「沒處理好你就死定了」等，當事護理師事後提告，士林地檢署清查後認定，王涉嫌違反醫療法等罪，偵結起訴。

新北不孕夫妻泰國找代理孕母 聯手掮客、醫師謊造不實生孕資料遭訴

新北市新莊區一對鄭姓不孕夫婦，2023年9月間為求生子，上網透過「UTERUS BIOTECH INC.」接洽代理孕母事宜，雙方簽約後由男方赴泰與代理孕母會合完成人工生殖胚胎植入，台灣方面再由台中某謝姓婦產科醫師配合出具不實診斷證明，製造鄭妻已懷孕假象，待代理孕母生產後，再持泰國醫院不實出生證明申請回台。新北地檢署依偽造文書及違反人工生殖法等罪起訴鄭姓夫婦、徐姓掮客及謝姓醫師4人。

兆基吸金扣案物變價 今起3天拍賣LV彩繪硬箱套組、賓利轎車

檢方偵辦包租代管龍頭「兆基屋管」弊案，聲押負責人李建成獲准，偵查中查扣李妻何思瑩購買的精品與豪車，台北地檢署囑託行政執行署台北分署變價，台北分署今起一連3天舉辦聯合拍賣會，拍賣品包含BENTLEY轎車、LV彩繪硬箱套組等逸品。

台中市黨部為不當黨產 國民黨提行政訴訟敗訴確定

不當黨產處理委員會3年前認定國民黨台中市黨部的房地是國民黨不當取得的財產，處分移轉為當年出資的台中市政府所有，市府也已將產權登記為市府所有，國民黨提行政訴訟，一審判決國民黨敗訴，案經上訴，最高行政法院裁定駁回，全案確定。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。