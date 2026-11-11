三度餵老鼠藥毒殺澳籍男大生 台女二審喊「委屈」拚無罪：我沒有做

婦人楊錦屏以老鼠藥三度毒殺澳洲籍男子肖雷，被依殺人未遂罪嫌起訴，一審判刑11年2月。案件上訴二審，台灣高等法院今開庭，楊女「全身包緊緊」在親屬陪同下出庭並否認犯行，強調自己「沒有下毒」感到委屈，請求法官改判她無罪。

現年50歲的楊錦屏，於2022年喪偶，隔年結識來台留學的澳籍大學生肖雷，2人雖未交往，但仍同居並發生性行為。2023年3月，肖雷決定提前返回澳洲，楊女將含「超級華法林」成分的液態老鼠藥摻入葡萄汁內，讓肖雷喝下肚後感到噁心、嘔吐，住院治療。

由於肖雷父親Stephen具醫師資格，一度希望讓兒子回國照護。楊女得知後，竟二次將老鼠藥摻入肖雷的飲食中，導致肖雷病危住進加護病房，並趁男方逐漸康復之際三度投毒。

直到肖雷母親Julie到楊女租屋處幫兒子收拾行李，在衣櫥抽屜發現印有老鼠圖案的滅鼠液空瓶，才驚覺兒子遭人下毒，報警處理。檢警搜索楊女，查扣沾有老鼠藥的3個馬克杯，認定楊女涉嫌重大，依殺人未遂罪起訴。

一審認定，楊女三度以老鼠藥毒殺肖雷，判刑11年2月；至於檢方指控，楊女另摻入降血壓藥物「脈優」危及肖雷性命，一審認為此部分罪嫌不足，判決無罪。

高院今開庭審理，檢方認為一審判太輕，同時針對無罪部分上訴；楊女則是否認犯行，直呼「我沒有做（下毒）」、「被冤枉覺得委屈」，認為檢方上訴無理，請求二審法官協助查明真相。

楊女委任律師指出，一審判決理由主要是認為楊女分別在三個時間點投毒，但依據卷內有關肖雷案發時的血液濃度等資料，並不能回推有下毒事實；再者，肖雷兩次進加護病房的原因多樣，如藥物過敏、肺水腫等因素，原審卻推定楊女犯罪，證據調查顯不完備。

楊女的律師也表明，欲聲請傳喚鑑定人、台大醫院醫師周聖傑及案發相關護理師，在二審詳加調查，撤銷楊女有罪判決。

庭訊歷時20分鐘結束，全案候核辦。