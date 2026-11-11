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回填土挖出不到10塊碎磚...南投地主、包商涉堆廢棄物 二審仍判無罪

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

南投縣仁愛鄉一名張姓地主，為了填平颱風後遭沖刷流失的土地，委託他人回填土方，卻遭環保局查獲土方中有磚瓦、磁磚及破布袋，張男與邱姓包商因此被依違反廢棄物清理法起訴。但法院審理發現，開挖3處只找到不到10塊碎磚、磁磚及破布，數量極少，難以認定是廢棄物，一審判2人無罪，台中高分院近日駁回檢方上訴，維持原判。

判決指出，張男是仁愛鄉南豐村一處眉溪旁土地的使用人。颱風過後，原本寬闊的堤防道路遭沖刷，他在未經許可的情況下請人回填土方。2023年11月17日，南投縣環保局接獲民眾陳情到場稽查，請現場的挖土機司機開挖3個點，發現有磚瓦、磁磚、布袋等物，邱男也無法提出土方來源證明。

張男辯稱不認識邱男，是委託一名「蔡先生」回填，對方還提供了土方出廠證明書。邱男則說，他也是受「蔡先生」委託整地，砂石車還沒倒土，環保局就來了。

南投地院認為，3個開挖點每處挖出2到3個挖斗，可疑物品只有零星幾塊，深埋在土方中，一般人難以用肉眼辨識。

稽查人員也證稱，營建廢棄物的認定標準是10公斤以上，要求回填土方過篩到零雜質，「實屬強人所難」。挖土機司機由誰雇用並不清楚，砂石車內也只發現砂土。

邱男雖曾在庭上認罪，但法官認為只是「空泛自白」，不能單憑這點判他有罪；張男拿到出廠證明，相信回填的是乾淨土方，也屬合理，一審判2人無罪。

檢方不服提起上訴。台中高分院近日審結，現場目前已興建約200公尺長的混凝土護岸，地貌完全改變，無從再查證。檢方也沒有提出新的積極證據，基於罪證有疑、利於被告的原則，駁回上訴，維持無罪判決。

南投縣張姓地主、邱姓包商被控違反廢清法，台中高分院近日審結。聯合報系資料照
南投縣張姓地主、邱姓包商被控違反廢清法，台中高分院近日審結。聯合報系資料照

南投 廢棄物 南投縣

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