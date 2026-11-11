雙11法拍名錶激戰飆至36.8萬元 嘉義行政分署法拍人潮爆滿

行政執行署嘉義分署上午舉辦「雙11」法拍會，推出刑事案件判決沒收的金戒指、鑽石、鑽戒及歐米茄（OMEGA）名錶等精品，吸引民眾熱烈競標。其中最受矚目的歐米茄名錶，在多組買家輪番加價下，最後以36萬8500元拍定，當天拍賣總金額達93萬5658元，拍賣室擠滿人潮，氣氛熱絡。

嘉義分署表示，此次拍賣與台灣嘉義地方檢察署合作，受託拍賣的精品來自擄人勒贖案件被告犯罪所得，另有森林法案件判決沒收的電鋸、鏈鋸等犯罪工具。當天共有19組人馬登記應買，拍賣書記官逐一介紹物件，刑事沒收物品以600元至36萬餘元不等價格拍定。

其中，原本看似冷門的電鋸、鏈鋸等五金工具，也意外吸引多人競標，5件工具最後分別以2000元至9000元拍定，競標熱度不輸精品。

除刑事沒收物品外，嘉義分署也配合行政院「五打七安」政策，拍賣相關行政執行案件查封的不動產、車輛及股票，包括嘉義縣番路鄉一處建物、國瑞TOYOTA汽車及股票等均順利拍定。現場另設攤變賣查封物品，奶油白菜、水林地瓜，以及現做甜甜圈、餐包、鮮肉包、烤地瓜、薯條和愛玉凍等食品，也吸引民眾採購，銷售一空。

嘉義分署行政執行官林俐瑜提醒，法拍不動產拍定後，相關所有人應依規定期限申報房地合一稅，以免遭補稅及裁罰，並透過有獎徵答與民眾互動，提升宣導效果。嘉義分署為有效剝奪犯罪所得，避免犯罪者保有不法利益，持續與嘉義、雲林地檢署合作，將刑事案件扣押、沒收物品迅速變價拍賣；透過「五打七安」專案，打擊黑金、槍枝、毒品及詐欺犯罪，維護治安、食安、道安、工安、校安、居安及資安，落實犯罪利得剝奪，維護社會公平正義。

行政執行署嘉義分署上午舉辦「雙11」法拍會，推出刑事案件判決沒收的金戒指、鑽石、鑽戒及歐米茄（OMEGA）名錶等精品，吸引民眾熱烈競標。圖／行政執行署嘉義分署提供

行政執行署嘉義分署上午舉辦「雙11」法拍會，推出刑事案件判決沒收的金戒指、鑽石、鑽戒及歐米茄（OMEGA）名錶等精品，吸引民眾熱烈競標。圖／行政執行署嘉義分署提供

行政執行署嘉義分署上午舉辦「雙11」法拍會，推出刑事案件判決沒收的金戒指、鑽石、鑽戒及歐米茄（OMEGA）名錶等精品，吸引民眾熱烈競標。圖／行政執行署嘉義分署提供

行政執行署嘉義分署上午舉辦「雙11」法拍會，推出刑事案件判決沒收的金戒指、鑽石、鑽戒及歐米茄（OMEGA）名錶等精品，吸引民眾熱烈競標。圖／行政執行署嘉義分署提供