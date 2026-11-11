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南投地檢署宣導反賄選 78條垃圾車清運路線播音

中央社／ 南投縣11日電

南投地方檢察署、南投縣政府今天啟動垃圾車賄選播音，選前在全縣78條清運路線播放反賄選宣導音檔，透過垃圾車沿街收運、定時定點深入社區，使反賄選資訊傳到各鄉鎮角落。

2026年地方公職人員選舉11月28日投票，為使反賄選觀念深入民眾日常，南投地方檢察署、南投縣政府政風處、竹山鎮公所清潔隊今天舉行「垃圾車反賄選播音」啟動儀式，透過垃圾車穿梭各鄉鎮市大街小巷，讓民眾了解賄選行為態樣、法律責任及檢舉管道。

南投地檢署檢察長周士榆表示，垃圾車穿梭大街小巷，維護民眾生活環境整潔，反賄選則為民主社會維護公平、公正選舉，南投地檢署將持續積極查賄；垃圾車反賄選播音宣導由南投縣政府政風處協調各鄉鎮市公所清潔隊共同支援，選前在全縣78條垃圾車路線播放。

周士榆呼籲民眾，拒絕金錢、假訊息、賭盤及暴力介入選舉，發現賄選請撥檢舉專線0800-024-099（撥通按4），南投地檢署2023年至今已核發新台幣595萬元檢舉獎金，檢舉獎金絕對看得到、領得到，且檢舉人身分絕對保密，乾淨選舉需全民一起守護。

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