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基隆查賄…里長候選人疑端午送粽子、父親節餐敘發紅包 檢警搜索約談中

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市張姓社區理事長競選里長，被人檢舉端午節期間涉嫌送肉粽，父親節餐敘發紅包，並招待或優待里民出遊。檢方今天發動搜索，警、調約談張及28名里民，預計晚間移送地檢署複訊，依違反公職人員選舉罷免法偵辦。

基隆地檢署近期共接獲超過100件檢舉賄選案，七堵區張姓里長候選人被人檢舉在今年端午節時贈送里民肉粽，父親節辦餐敘時，發出裝有現金的紅包，9月間舉辦社區民眾旅遊時，更疑採先付款後退費方式，優待或招待里民出遊。

基隆地檢署檢察官指揮蒐證後，今天指揮基隆市刑警大隊偵一隊、警三分局偵查隊及調查局基隆市調查站，分別前往張姓候選人住處及競選辦公室，將他帶回調查，並有28名里民以證人身分接受約談。

基隆市張姓社區理事長競選里長，被人檢舉端午節期間涉嫌送肉粽，父親節餐敘發紅包，並招待或優待里民出遊，檢方依違反公職人員選舉罷免法偵辦中。聯合報系資料照
基隆市張姓社區理事長競選里長，被人檢舉端午節期間涉嫌送肉粽，父親節餐敘發紅包，並招待或優待里民出遊，檢方依違反公職人員選舉罷免法偵辦中。聯合報系資料照

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