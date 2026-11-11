聽新聞
0:00 / 0:00
基隆查賄…里長候選人疑端午送粽子、父親節餐敘發紅包 檢警搜索約談中
基隆市張姓社區理事長競選里長，被人檢舉端午節期間涉嫌送肉粽，父親節餐敘發紅包，並招待或優待里民出遊。檢方今天發動搜索，警、調約談張及28名里民，預計晚間移送地檢署複訊，依違反公職人員選舉罷免法偵辦。
基隆地檢署近期共接獲超過100件檢舉賄選案，七堵區張姓里長候選人被人檢舉在今年端午節時贈送里民肉粽，父親節辦餐敘時，發出裝有現金的紅包，9月間舉辦社區民眾旅遊時，更疑採先付款後退費方式，優待或招待里民出遊。
基隆地檢署檢察官指揮蒐證後，今天指揮基隆市刑警大隊偵一隊、警三分局偵查隊及調查局基隆市調查站，分別前往張姓候選人住處及競選辦公室，將他帶回調查，並有28名里民以證人身分接受約談。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。