赴泰代孕生子涉勾結婦科醫開假證明 檢起訴4人

一對夫妻透過仲介赴泰國以代理孕母生子，涉與仲介、婦產科醫師共謀，取得不實懷孕診斷與分娩證明，騙過國內機關取得孩子定居證。新北檢依偽造文書、人工生殖法等罪起訴4人。

根據起訴書，連姓女子與鄭姓男子為夫妻，連女因患子宮肌腺症，切除子宮無法生孕。兩人求子心切，鄭男於民國112年9月在網路上認識Uterus BiotechInc.（生殖機構平台），之後由機構成員聯繫、介紹代理孕母事宜，並與兩人簽訂代理孕母專案委託服務等協定。

起訴書說，鄭男113年4月前往泰國提供自身精子，與不詳代理孕母的卵子，以人工生殖方式形成胚胎，再植入代理孕母的子宮內。之後仲介徐姓男子請夫妻兩人至台中某婦產科辦理產檢，並與婦產科醫師謝男共謀，開立「懷孕早期併出血」的不實診斷書，營造連女懷孕假象。

114年10月，代理孕母生下孩子後，連女、鄭男夫妻為使孩子順利返台，先在泰國醫院取得分娩者為連女的不實出生證明，又持假懷孕的不實診斷向駐泰國台北經濟文化辦事處申請孩子的中華民國護照及入國許可證，夫妻與孩子11月返台後，再向移民署成功申請定居證。

夫妻兩人在偵查中坦承罪行，並稱當時由仲介徐男居間聯繫婦產科辦理產檢；徐男事先給連女一罐尿液營造懷孕假象，還當場收取新台幣6萬元報酬。

但徐男矢口否認，稱僅單純幫UT機構客戶進行產檢，未提供懷孕人士的尿液，且他只收取2000元診療費。

醫師謝男也堅稱，他確實驗出懷孕跡象，並無開立不實證明。但檢視相關證明，連女112年就切除子宮，即114年赴謝男診所產檢時早已無子宮。

本案由移民署北區事務大隊移送偵辦，檢方認為，連女、鄭男夫妻涉犯刑法偽造文書罪，但兩人犯後主動向內政部移民署北區事務大隊自首，建請依法減刑。徐男則涉犯人工生殖法意圖營利，從事生殖細胞、胚胎之買賣或居間介紹罪，另與謝姓醫師共犯刑法業務登載不實罪，依法起訴。