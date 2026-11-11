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男子持菜刀砍殺堂哥重傷嘉檢殺人未遂起訴 移審國民法官審理

聯合報／ 記者魯永明/嘉義即時報導

嘉義縣63歲何姓男子與住隔壁的堂哥長期不睦，7月間，雙方再因細故發生爭執，何男竟趁堂哥仰躺在客廳躺椅上休息時，持菜刀朝其頭部猛砍，堂哥驚恐逃跑仍遭追砍，頭部連中3刀、血流如注，所幸緊急送醫搶救後保住性命。嘉義地檢署今天偵查終結，依殺人未遂及違反家庭暴力防治法等罪嫌提起公訴，全案移審嘉義地方法院裁定羈押，後續由國民法官專庭審理。

檢方指出，國民法官法今年1月1日起擴大適用範圍，納入最輕本刑為10年以上有期徒刑之罪，殺人未遂案件也在適用範圍內，因此本案將交由嘉義地方法院國民法官專庭審理，由國民法官與職業法官共同參與審判。

檢方指出，63歲何男與住在隔壁的堂哥平時素有嫌隙，今年7月8日上午，2人在住處前又因細故發生爭執。事隔約3小時，何男看見堂哥仰躺在客廳躺椅上，竟雙手持菜刀，朝堂哥額頭猛砍一刀。

被害人驚恐之下起身逃跑，何男仍不罷手，再朝其頭頂揮砍一刀。被害人逃出屋外約20公尺，何男繼續追砍，朝其頭部右側再砍一刀。被害人頭部遭連續攻擊，造成嚴重撕裂傷，現場血流不止，鄰居發現後立即報警，警方隨即逮捕何男。被害人經緊急送醫搶救，所幸撿回一命。

63歲何姓男子持菜刀砍殺堂哥重傷，嘉檢殺人未遂起訴，移審國民法官審理。聯合報系資料照
63歲何姓男子持菜刀砍殺堂哥重傷，嘉檢殺人未遂起訴，移審國民法官審理。聯合報系資料照

殺人未遂 國民法官 嘉義

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