翻倍暴漲4倍！台南分署拍賣扣押挖土機 15萬起標60萬落槌

行政執行署台南分署今上午舉行聯合拍賣會，合計拍賣價金達1298萬餘元，其中台南分署受台南地檢署囑託變價刑事扣押物3輛挖土機之一的神鋼牌挖土機，建議起拍標價為15萬元，計有4組民眾競價相當踴躍，經過20輪次加價聲中，最後以60萬元拍定。

台南分署指出，拍賣標的有南檢囑託變價拍賣的海力士牌挖土機、神鋼牌挖土機及埃爾曼牌各1輛，另有查封拍賣標的包括2019年份賓士A250汽車、貨車、公司股份、出資額及不鏽鋼藝術品等。

最後共拍出3輛挖土機，拍定價格分別是海力士牌挖士機7萬元、神鋼牌挖土機60萬元及埃爾曼牌挖土機3萬元，其中神鋼牌挖土機，建議起拍標價為15萬元，計有4組民眾競價相當踴躍，在經過20輪次加價聲中，以60萬元拍定。

此外，國瑞大貨車、中華貨車、國瑞汽車、馬自達汽車、不鏽鋼藝術品及公司股份等也順利拍定，合計拍賣價金為1298萬4千元。

今日法拍會上，台南地檢署主任檢察官郭書鳴、檢察官廖羽羚也親自到場，而拍賣價金將全數解繳台南地檢署。

同時，為宣誓貫徹「五打七安」政策的決心，法拍會也邀請嘉義區監理所所長張耀輝、市府交通局局長王銘德、財稅局副局長劉懋瑛、環保局副局長朱玫瑰一同與會，於拍賣開始前，邀請在場的貴賓進行簡單的宣導儀式，以及反賄選宣導。

台南分署受台南地檢署囑託變價刑事扣押物的神鋼牌挖土機，建議起拍標價為15萬元，計有4組民眾競價相當踴躍，經過20輪次加價聲中，以60萬元拍定。圖／台南分署提供