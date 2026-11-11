兆基吸金案精品拍賣首日進帳44萬 法務部：落實懲詐追贓

北檢偵辦兆基吸金案查扣大批精品皮件，委由行政執行署台北分署辦理拍賣及變賣。法務部長鄭銘謙表示，跨機關將積極追討犯罪所得，落實懲詐並保障被害人權益。

台北分署說明，台北地檢署偵辦兆基吸金案，查扣兆基屋管前董事長李建成及其前妻何姓女子，以犯罪所得購買的車輛與精品動產，囑託分署進行拍賣及變賣。由於數量龐大，自11月11日至13日分3天舉辦聯合拍賣會。

首輪拍賣會今天登場，法務部長鄭銘謙出席致詞表示，行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領」強調識詐、堵詐、阻詐、懲詐、防詐5大面向，其中「懲詐」為擴大沒收犯罪利得、提高罪贓返還並有效填補被害人損害。

鄭銘謙說，近年台北分署受台北地檢署囑託，陸續辦理IMB詐騙案、太子集團詐騙案、愛情詐騙案等查扣精品動產與豪車拍賣會，獲豐碩成果。

鄭銘謙表示，本次拍賣會是檢察與行政執行機關合作成果的展現，北檢查扣「兆基吸金案」大量不法所得、阻斷犯罪所得外流，交由台北分署辦理查扣精品皮件分批拍賣、迅速變價。

今天首場拍賣會現場共24件標的物，共計賣出8件、新台幣44萬餘元。其中最昂貴的拍賣品為法國Louis Vuitton客製化彩繪硬殼行李箱與帽箱套組，起標價132萬元，最終流標。

繼首輪拍賣，11月12日、13日上午也有大型動產變賣活動，包括愛馬仕麻將組、香奈兒名牌包、名牌衣等；明天下午2時將舉辦名車拍賣活動，包括2017年8月出廠的保時捷、2015年6月出廠的賓利汽車。

台北分署提醒，明後天變賣會均於上午8時30分起，在分署6樓發放號碼牌，10時依序入場；明天車輛拍賣則在下午1時30分起領牌，並於地下室開放閱覽。相關資訊可至台北分署官網拍賣公告專區查詢。