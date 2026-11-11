曾闖江蕙淡水住處強盜未遂 68歲陳金標服刑期間心肌梗塞病逝

曾於2016年闖入台語歌壇「二姊」江蕙淡水住處，涉嫌強盜未遂，遭判刑7年6月定讞的陳金標，傳出已於今年10月23日在法務部矯正署台東泰源監獄服刑期間，因急性心肌梗塞送醫後不治，享壽68歲。

據了解，陳男過去曾涉及違反組織犯罪防制條例及懲治盜匪條例，分別遭判處有期徒刑5年、強制工作3年，以及有期徒刑12年，經法院裁定合併應執行有期徒刑16年。服刑期間因縮短刑期，於2016年8月12日假釋出獄，並接受保護管束。

未料，陳男出獄後不久，又在假釋期間犯下侵入江蕙淡水住處強盜未遂案，經法院審理判處有期徒刑7年6月，後續判決定讞。法務部於2017年1月撤銷其假釋，要求返監執行原有殘刑，並接續執行後續刑期及強制工作處分。

相關資料顯示，陳男於2018年6月6日殘刑執行完畢，同日解送法務部矯正署泰源監獄，接續執行強制工作。服刑期間健康狀況欠佳，長期在舍房病室休養，並曾申請減免作業。未料上個月突發急性心肌梗塞，經送醫搶救仍宣告不治，結束其服刑人生。