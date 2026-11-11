快訊

羅大佑嗆「料不夠的人才拿補助」 康康不忍全說了

下戰帖？世新大學整併系辦惹議 學生籲校方月底前回覆5訴求

聽新聞
0:00 / 0:00

曾闖江蕙淡水住處強盜未遂 68歲陳金標服刑期間心肌梗塞病逝

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

曾於2016年闖入台語歌壇「二姊」江蕙淡水住處，涉嫌強盜未遂，遭判刑7年6月定讞的陳金標，傳出已於今年10月23日在法務部矯正署台東泰源監獄服刑期間，因急性心肌梗塞送醫後不治，享壽68歲。

據了解，陳男過去曾涉及違反組織犯罪防制條例及懲治盜匪條例，分別遭判處有期徒刑5年、強制工作3年，以及有期徒刑12年，經法院裁定合併應執行有期徒刑16年。服刑期間因縮短刑期，於2016年8月12日假釋出獄，並接受保護管束。

未料，陳男出獄後不久，又在假釋期間犯下侵入江蕙淡水住處強盜未遂案，經法院審理判處有期徒刑7年6月，後續判決定讞。法務部於2017年1月撤銷其假釋，要求返監執行原有殘刑，並接續執行後續刑期及強制工作處分。

相關資料顯示，陳男於2018年6月6日殘刑執行完畢，同日解送法務部矯正署泰源監獄，接續執行強制工作。服刑期間健康狀況欠佳，長期在舍房病室休養，並曾申請減免作業。未料上個月突發急性心肌梗塞，經送醫搶救仍宣告不治，結束其服刑人生。

曾因侵入歌手江蕙淡水住處強盜未遂案遭判刑的陳金標，服刑於法務部矯正署台東泰源監獄期間，上個月23日因急性心肌梗塞送醫不治。記者尤聰光／攝影
曾因侵入歌手江蕙淡水住處強盜未遂案遭判刑的陳金標，服刑於法務部矯正署台東泰源監獄期間，上個月23日因急性心肌梗塞送醫不治。記者尤聰光／攝影

江蕙 淡水 強盜

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

馬來西亞前首相納吉返家服刑 期滿須返監服刑15年

馬來西亞高庭：前首相納吉移轉居家服刑

孫生涉性侵猥褻二審正妹陪出庭 被下「封口令」憋不住嘴：很憤怒！

四川花壇藏屍案追兇28年 女嫌一審判死 砸百萬元多次整容躲追緝

相關新聞

逆轉勝！控林智堅承諾醫院容積率450％ 二審改判陳智菡有查證「免賠」

民眾黨前主席柯文哲捲入京華城案，民眾黨立法院黨團主任陳智菡2024年也指控新竹市前市長林智堅任內，新竹馬偕兒童醫院容積率暴增，從250%增加至450％，比京華城還誇張。林智堅提民事訴訟求償200萬元，一審判陳智菡應賠償30萬元，案經上訴，台灣高等法院今逆轉廢棄一審判決，判決陳智菡免賠，可上訴。

前立委蘇震清兒媳里港鄉長候選人藍婉茜涉賄 屏東地院更裁羈押禁見

前立委蘇震清的媳婦、無黨籍里港鄉長候選人藍婉茜，因父女涉嫌賄選，屏東地院原裁定20萬元交保，屏東地檢署提出抗告，今天中午地院重開羈押庭後，重新裁定藍婉茜父女羈押禁見。

探視病母後向醫護撂話「沒處理好就死定！」　男涉3罪遭起訴

王姓男子日前在台北市陽明醫院探視住院的母親後，對值班護理師說「我媽媽給我顧好」、「沒處理好你就死定了」等，當事護理師事後提告，士林地檢署清查後認定，王涉嫌違反醫療法等罪，偵結起訴。

新北不孕夫妻泰國找代理孕母 聯手掮客、醫師謊造不實生孕資料遭訴

新北市新莊區一對鄭姓不孕夫婦，2023年9月間為求生子，上網透過「UTERUS BIOTECH INC.」接洽代理孕母事宜，雙方簽約後由男方赴泰與代理孕母會合完成人工生殖胚胎植入，台灣方面再由台中某謝姓婦產科醫師配合出具不實診斷證明，製造鄭妻已懷孕假象，待代理孕母生產後，再持泰國醫院不實出生證明申請回台。新北地檢署依偽造文書及違反人工生殖法等罪起訴鄭姓夫婦、徐姓掮客及謝姓醫師4人。

兆基吸金扣案物變價 今起3天拍賣LV彩繪硬箱套組、賓利轎車

檢方偵辦包租代管龍頭「兆基屋管」弊案，聲押負責人李建成獲准，偵查中查扣李妻何思瑩購買的精品與豪車，台北地檢署囑託行政執行署台北分署變價，台北分署今起一連3天舉辦聯合拍賣會，拍賣品包含BENTLEY轎車、LV彩繪硬箱套組等逸品。

影／藍營攻丈夫涉標案行賄 何欣純批：扭曲抹黑 江啟臣喊話：應說清楚

立法院國民黨團今召開記者會，針對民進黨台中市長候選人何欣純丈夫謝俊雄涉及彰化縣伸港鄉納骨堂設計監造標案行賄，判刑確定提出質疑。何欣純下午回應，很遺憾國民黨還是用這種扭曲抹黑的方式打模糊仗。國民黨台中市長候選人江啟臣下午受訪時認為，這是多年前司法案件，面對外界質疑、市民疑慮，當事人應把事情說清楚。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。