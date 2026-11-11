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兆基吸金扣案物變價 今起3天拍賣LV彩繪硬箱套組、賓利轎車

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

檢方偵辦包租代管龍頭「兆基屋管」弊案，聲押負責人李建成獲准，偵查中查扣李妻何思瑩購買的精品與豪車，台北地檢署囑託行政執行署台北分署變價，台北分署今起一連3天舉辦聯合拍賣會，拍賣品包含BENTLEY轎車、LV彩繪硬箱套組等逸品。

首日活動由法務部長鄭銘謙親臨主持，法律事務司長謝志明、台北地檢署檢察長王俊力、行政執行署署長繆卓然共同參與。

鄭銘謙表示，活動不僅是一場拍賣會，更是法務部所屬檢察、調查與行政執行機關緊密合作成果之具體呈現，法務部除要求檢察機關積極打詐、嚴懲不法外，更要求必窮盡一切法律手段追索不法所得。

鄭表示，本次受託辦理「兆基吸金案」所查扣精品皮件分批拍賣，是由檢方查扣大量不法所得、阻斷犯罪所得外流，再交由行政執行機關迅速變價的合作典範。

台北分署表示，「兆基吸金案」查扣的精品動產數量極為龐大，自今日起連續3日分次辦理拍賣與變賣，今天拍賣後，明、後天仍有大型動產變賣與名車拍賣登場。

11月12日上午10時至12時會在台北分署4樓舉辦首場動產變賣會，推出149項標的，包含愛馬仕麻將組、香奈兒（CHANEL）名牌包、Tiffany & Co.手環等精品以及多款名牌服飾。

12日下午2時接續拍賣扣押車輛2部，分別為2017年8月出廠的PORSCHE、2015年6月出廠的BENTLEY；11月13日上午10時至12時舉辦第2場動產變賣會，推出136項標的包含香奈兒名牌包、首飾、愛馬仕吊飾、手錶及名牌衣等動產。

台北分署說，為維護現場秩序，各場次均憑身分證正本領牌入場，12日、13日變賣會都於上午8時30分起在分署6樓忠股發放號碼牌，10時起依序入場，每組限購10件，應買人無須競標即可依變賣公告價格直接買受；12日車輛拍賣於下午1時30分起領牌，並於地下室開放閱覽，民眾可至官網

拍賣公告專區查詢

台北分署拍賣ＬＶ彩繪硬箱套組。圖／台北分署提供
台北分署拍賣ＬＶ彩繪硬箱套組。圖／台北分署提供

法務部長鄭銘謙（中）、行政執行署署長繆卓然（右）與台北地檢署檢察長王俊力（左）出席「兆基吸金案」查扣物拍賣會。圖／台北分署提供
法務部長鄭銘謙（中）、行政執行署署長繆卓然（右）與台北地檢署檢察長王俊力（左）出席「兆基吸金案」查扣物拍賣會。圖／台北分署提供

台北分署將拍賣「兆基吸金案」查扣的BENTLEY轎車。圖／台北分署提供
台北分署將拍賣「兆基吸金案」查扣的BENTLEY轎車。圖／台北分署提供

兆基 彩繪 LV

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