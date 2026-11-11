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前立委蘇震清兒媳里港鄉長候選人藍婉茜涉賄 屏東地院更裁羈押禁見
前立委蘇震清的媳婦、無黨籍里港鄉長候選人藍婉茜，因父女涉嫌賄選，屏東地院原裁定20萬元交保，屏東地檢署提出抗告，今天中午地院重開羈押庭後，重新裁定藍婉茜父女羈押禁見。
藍婉茜5月30日涉嫌藉藍氏宗親會名義舉辦餐會，屏東地檢署3日聲押藍婉茜及父親藍信義，屏東地院裁定2人各以20萬元交保。檢方認為藍婉茜犯嫌重大，有勾串共犯、證人及滅證之虞，有羈押必要性，立即提出抗告，高雄高分院9日裁定抗告成功，今天上午屏東地院重開羈押庭後裁定羈押禁見。
藍婉茜日前在臉書指出，這幾天是人生中非常艱難的考驗，她自始至終都沒有做出違法的事情。目前調查程序仍在進行中，已委任專業律師，會依法配合調查，也會透過正式程序提出相關事實與證據。她尊重司法，也相信事實終究能夠被完整釐清，還她清白。
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