探視病母後向醫護撂話「沒處理好就死定！」　男涉3罪遭起訴

王姓男子日前在台北市陽明醫院探視住院的母親後，對值班護理師說「我媽媽給我顧好」、「沒處理好你就死定了」等，當事護理師事後提告，士林地檢署清查後認定，王涉嫌違反醫療法等罪，偵結起訴。

起訴指出，王男2026年7月26日下午3時許在台北市聯合醫院陽明院區某樓層護理站前，向3名值班護理師稱「把我媽媽顧好喔，出事你們要負責」，並對正在病房發藥的黃姓護理師恐嚇，「黃某某你給我注意一下喔，我媽媽給我顧好喔，如果有什麼狀況，你沒有處理好，你就死定了」，黃事後報警提告。

檢警通知王等人到案，王坦承案發時邊走邊說相關言語。檢警另清查院內監視器影音及勘驗筆錄等，認定王涉嫌刑法強制罪、恐嚇危害安全罪、醫療法「妨害醫事人員執行醫療業務罪」等，偵結起訴。因王1行為觸犯3罪，是想像競合犯，檢方建請法院從一重論處。