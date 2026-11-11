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新北不孕夫妻泰國找代理孕母 聯手掮客、醫師謊造不實生孕資料遭訴

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市新莊區一對鄭姓不孕夫婦，2023年9月間為求生子，上網透過「UTERUS BIOTECH INC.」接洽代理孕母事宜，雙方簽約後由男方赴泰與代理孕母會合完成人工生殖胚胎植入，台灣方面再由台中某謝姓婦產科醫師配合出具不實診斷證明，製造鄭妻已懷孕假象，待代理孕母生產後，再持泰國醫院不實出生證明申請回台。新北地檢署依偽造文書及違反人工生殖法等罪起訴鄭姓夫婦、徐姓掮客及謝姓醫師4人。

起訴指出，鄭妻曾因子宮肌腺症切除子宮而無法生孕，為求生子於是由鄭男透過網站「株式会社UT麗舍」搜尋代理孕母事宜，進而認識「UTERUS BIOTECH INC.」，之後由通訊軟體微信暱稱「大朵」、「小禹」的身分不詳人士，居間介紹代理孕母事宜，並與鄭姓夫婦簽訂「代理孕母管理專案委託服務協議」及「專案諮詢和翻譯委託服務協議」。

之後，鄭男於2024年4月中旬飛往泰國，將自身精子與代理孕母的卵子，透過人工生殖形成胚胎後，植入代理孕母子宮內，再掮客徐姓男子居間聯繫鄭姓夫婦前往台中市南區某婦產科生殖中心辦理產檢，並與診所謝姓主治醫師勾結，開立「懷孕早期併出血」的不實診斷證明書，織造鄭妻已懷孕假象。

去年10月間，泰國代理孕母產下一子後，鄭姓夫婦為使小孩能順利返國定居並辦理戶籍登記，先取得孩子出生的泰國醫院、內容記載生母為鄭妻的不實出生證明，接著持前開不實診斷證明和出生證明，取得泰國政府核發的出生證明書，隨即在隔月6日向外交部駐泰國台北經濟文化辦事處申請小孩的護照及入國許可證，順利於11月下旬返國後，當日便持不實出生證明書向移民署申請定居證。

新北市新莊區一對鄭姓不孕夫婦涉嫌上網找代理孕母，與掮客及不肖婦產科醫師勾結，持不實懷孕、生產證明將泰國代理孕母所生的小孩佯裝為親生，帶回台灣定居養育，４人均遭新北檢起訴。圖／示意圖，聯合報系資料照
新北市新莊區一對鄭姓不孕夫婦涉嫌上網找代理孕母，與掮客及不肖婦產科醫師勾結，持不實懷孕、生產證明將泰國代理孕母所生的小孩佯裝為親生，帶回台灣定居養育，４人均遭新北檢起訴。圖／示意圖，聯合報系資料照

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