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手銬腳鐐加電擊棒 越籍集團擄白牌司機勒贖…成員二審判10年4月

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

以范姓男子為首的越南籍犯罪集團，假藉叫車，鎖定同鄉的白牌計程車司機下手，3天內接連擄走2人勒贖、強盜，其中一人還被戴上手銬腳鐐，遭電擊棒毆打。集團成員阮姓男子辯稱只是剛好在車上，一審仍依擄人勒贖等罪判他應執行10年4月，刑滿後驅逐出境。台中高分院近日審結，駁回上訴，維持原判，仍可上訴。

判決指出，越南籍阮男等人在2025年4月加入以范姓男子為首的犯罪集團。同年4月7日深夜，集團成員以Messenger向一名白牌司機叫車，並以交易毒品為由，將對方騙到偏僻的田間小路。范男握拳猛打司機的後腦，阮男則抓住他的肩膀控制行動，逼他聯絡越南家人匯款約2萬6000元，到隔天凌晨2時才放人。

集團食髓知味，4月9日晚間再用相同手法約出另一名白牌司機，強盜他車上的6000元，並從他的帳戶轉出約6000元。之後，集團另一批成員將他戴上手銬腳鐐，押到苗栗一處民宅拘禁，以棍棒及電擊棒毆打，並向他的家人勒贖越南盾3億元。家屬匯款約1萬3000元後，集團仍不放人。直到4月10日下午，警方接獲家屬報案，才將他救出。

阮男坦承當時人在車上，但否認犯行。他辯稱沒有動手打人，也不知道范男要被害人匯款；第二起案件則稱只同車約5分鐘，就因臨時有事先下車離開。

台中高分院認為，被害人及共犯的證述一致，可以證明阮男參與犯行。該集團有指揮召集、暴力毆打、限制行動自由及勒贖等分工，已屬犯罪組織。

阮男的說法是臨訟卸責之詞，一審量刑也沒有違誤，因此駁回上訴。其他同案被告已在一審分別被判7年6月至10年，主嫌范男仍在通緝中。

越南籍范姓男子為首的集團，涉鎖定同鄉司機勒贖，台中高分院近日審結。聯合報系資料照
越南籍范姓男子為首的集團，涉鎖定同鄉司機勒贖，台中高分院近日審結。聯合報系資料照

司機 越南 強盜

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