九合一選舉假訊息、深偽影音219件 刑事局：蒐證追查來源

刑事局統計九合一選舉相關假訊息及深偽影音案，警方已偵處219件，將其中134件、176人送司法機關。刑事局表示，強化科技偵查能量，運用AI深偽檢測、數位鑑識及網路情資分析，迅速查證疑似違法內容蒐證，追查來源。

刑事局表示，AI生成技術快速發展，假訊息從文字、圖片延伸至高度擬真的深偽影音，這類影音可模仿候選人聲音與影像，捏造發言或事件，再透過臉書、Threads、YouTube及LINE群組快速傳播，民眾難辨真偽；如利用不實影音誤導選民、操弄輿論，可能損害候選人權益、影響選民判斷，危及選舉公正。

刑事局指出，民眾看到來源不明、內容聳動或疑由AI生成影音、圖片或貼文，先確認來源，透過官方資訊及可信管道交叉查證，查證前勿轉傳；候選人發現被深偽冒用聲音或影像，可向刑事局申請鑑識，經確認為深偽，可透過數發部「選舉AI深偽訊息通報網」請求處理，網路平台接獲請求，應於2日內限制瀏覽、移除或下架相關內容。

依公職人員選舉罷免法第104條，意圖使候選人當選或不當選，散布不實訊息，足以損害公眾或他人者，可處5年以下有期徒刑；以散布或播送候選人深偽影音等方式犯上述罪行者，可處7年以下有期徒刑。警方呼籲，不輕信、不轉傳，防止假訊息擴散，維護選舉公平公正。

刑事局統計九合一選舉相關假訊息及深偽影音案，警方已偵處219件，將其中134件、176人送司法機關。圖／刑事局提供