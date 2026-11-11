快訊

黃仁勳妻離婚能分多少財產？若平分將超過貝佐斯案兩倍

弊案的天之驕子？大馬貪汙前首相獲特赦「在家服刑」

獨／氣候績效指標公布 台灣維持59名仍屬後段班

聽新聞
0:00 / 0:00

九合一選舉假訊息、深偽影音219件 刑事局：蒐證追查來源

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

刑事局統計九合一選舉相關假訊息及深偽影音案，警方已偵處219件，將其中134件、176人送司法機關。刑事局表示，強化科技偵查能量，運用AI深偽檢測、數位鑑識及網路情資分析，迅速查證疑似違法內容蒐證，追查來源。

刑事局表示，AI生成技術快速發展，假訊息從文字、圖片延伸至高度擬真的深偽影音，這類影音可模仿候選人聲音與影像，捏造發言或事件，再透過臉書、Threads、YouTube及LINE群組快速傳播，民眾難辨真偽；如利用不實影音誤導選民、操弄輿論，可能損害候選人權益、影響選民判斷，危及選舉公正。

刑事局指出，民眾看到來源不明、內容聳動或疑由AI生成影音、圖片或貼文，先確認來源，透過官方資訊及可信管道交叉查證，查證前勿轉傳；候選人發現被深偽冒用聲音或影像，可向刑事局申請鑑識，經確認為深偽，可透過數發部「選舉AI深偽訊息通報網」請求處理，網路平台接獲請求，應於2日內限制瀏覽、移除或下架相關內容。

依公職人員選舉罷免法第104條，意圖使候選人當選或不當選，散布不實訊息，足以損害公眾或他人者，可處5年以下有期徒刑；以散布或播送候選人深偽影音等方式犯上述罪行者，可處7年以下有期徒刑。警方呼籲，不輕信、不轉傳，防止假訊息擴散，維護選舉公平公正。

刑事局統計<a href='/search/tagging/2/九合一選舉' rel='九合一選舉' data-rel='/2/139684' class='tag'><strong>九合一選舉</strong></a>相關假訊息及深偽影音案，警方已偵處219件，將其中134件、176人送司法機關。圖／刑事局提供
刑事局統計九合一選舉相關假訊息及深偽影音案，警方已偵處219件，將其中134件、176人送司法機關。圖／刑事局提供

刑事局統計九合一選舉相關假訊息及深偽影音案，警方已偵處219件，將其中134件、176人送司法機關。圖／刑事局提供
刑事局統計九合一選舉相關假訊息及深偽影音案，警方已偵處219件，將其中134件、176人送司法機關。圖／刑事局提供

假訊息 九合一 刑事局 九合一選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

防AI深偽影響選舉 中選會推4支短影音、提醒11／28提早投票

送競選小物詐騙 單月87件、財損近2千萬

選前巨額勒索賄選？ 台南無黨籍市長候選人稱選舉期間遭索800萬

防選舉賭盤介選！警政署掃蕩全台 清查不法金流破523億

相關新聞

被親哥控A老父五倍券索賠11萬 張淑晶「獄中聽判」再敗反應曝光

全台知名惡房東張淑晶被控竊取老父五倍券，遭親哥留言砲轟「欠人的就要還」並經媒體報導，憤而提告胞兄及週刊總編、記者連帶求償11萬元，一審敗訴。她不服上訴，台北地院二審今判決駁回，全案確定。

逆轉勝！控林智堅承諾醫院容積率450％ 二審改判陳智菡有查證「免賠」

民眾黨前主席柯文哲捲入京華城案，民眾黨立法院黨團主任陳智菡2024年也指控新竹市前市長林智堅任內，新竹馬偕兒童醫院容積率暴增，從250%增加至450％，比京華城還誇張。林智堅提民事訴訟求償200萬元，一審判陳智菡應賠償30萬元，案經上訴，台灣高等法院今逆轉廢棄一審判決，判決陳智菡免賠，可上訴。

南澳鄉長選舉再爆賄選案 縣議員游吉祥5萬元交保

宜蘭縣南澳鄉長選舉三搶一選情激烈，賄選傳聞不斷，檢調繼日前查辦江子文涉幽靈人口與餐會賄選，再偵辦另一候選人、縣議員游吉祥涉餐會行賄，昨搜索16處、通知14人到案說明，檢察官漏夜訊問後，游吉祥及吳姓樁腳分別以5萬元、3萬元交保。

九合一選舉假訊息、深偽影音219件 刑事局：蒐證追查來源

刑事局統計九合一選舉相關假訊息及深偽影音案，警方已偵處219件，將其中134件、176人送司法機關。刑事局表示，強化科技偵查能量，運用AI深偽檢測、數位鑑識及網路情資分析，迅速查證疑似違法內容蒐證，追查來源。

大甲媽遶境爆衝突！警遭打到腦震盪、鼻骨骨折 3人判刑最重1年10月

彰化今年4月18日大甲媽祖遶境期間，彰化市自強路發生搶轎推擠衝突，警方上前維持秩序，卻遭穿著橘色上衣的信眾推擠、攻擊，造成2名員警受傷，其中一名偵查隊長腦震盪、鼻骨骨折，另有員警眼鏡遭毀損。彰化地方法院審結，3名男子因妨害公務遭判刑，另1名被告因證據不足獲判無罪。

海釣當掩護！金門烈嶼海上走私式直航413航次　主嫌判刑4年3月

金門烈嶼海上非法直航案，海巡署歷經一年多追查，揭發方姓主嫌集團以休閒海釣為掩護，從112年起利用夜間、清晨時段，頻繁往返金門與中國大陸福建沿海，累計非法越界直航高達413航次，全案共移送21人、涉及25案，已有15人遭法院判決有罪確定，累計刑期達32年6個月，若易科罰金總額高達1183萬元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。