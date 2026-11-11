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大甲媽遶境爆衝突！警遭打到腦震盪、鼻骨骨折 3人判刑最重1年10月

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

彰化今年4月18日大甲媽遶境期間，彰化市自強路發生搶轎推擠衝突，警方上前維持秩序，卻遭穿著橘色上衣的信眾推擠、攻擊，造成2名員警受傷，其中一名偵查隊長腦震盪、鼻骨骨折，另有員警眼鏡遭毀損。彰化地方法院審結，3名男子因妨害公務遭判刑，另1名被告因證據不足獲判無罪。

判決指出，案發當晚10時50分許，媽祖鑾轎行經彰化市自強路，穿著印有「彩鳳庵」字樣橘色上衣的信眾為接轎、搶轎向鑾轎推擠，執勤刑警上前要求群眾後退，卻爆發衝突。

其中，葉姓男子站在人群前方對警員叫囂、起鬨助勢；陳姓男子原想以拳頭攻擊邱姓分隊長，遭蕭姓隊長阻止後，改以手肘攻擊蕭員臉部，並將邱員推倒，造成蕭員腦震盪、鼻骨閉鎖性骨折，邱員眼鏡也因此損壞。曾姓男子則在與警方推擠拉扯時，以手肘攻擊黃姓警員左眼，造成眼球及眼眶組織鈍傷，隨後逃離現場。

曾男辯稱不知道對方是警察，只是想離開現場，不小心揮到對方，但法官認為，員警當時穿著刑警背心，並以手電筒、哨子執行勤務，其說詞不足採信。

法院判處葉男有期徒刑4月，可易科罰金；陳男有期徒刑1年10月；曾男有期徒刑1年2月，考量他案發時僅19歲、沒有前科，且已與受傷員警和解，宣告緩刑2年，須接受2場法治教育。

至於另一名葉男，檢方指控他在現場叫囂、慫恿信眾推擠警方，但陳男出庭時表示，並未親眼看到該名男子叫囂，其他員警也無法證明其涉案，法院認為證據不足，判決無罪。

大甲媽祖遶境4月18日深夜近11點行經彰化市自強路發生宮廟人士因抬轎拉扯，警方發現後強力介入排除，過程中卻遭陳姓嫌犯等人推擠、毆打，造成彰化分局蕭姓偵查隊長等3名同仁受傷送醫。圖／警方提供
大甲媽祖遶境4月18日深夜近11點行經彰化市自強路發生宮廟人士因抬轎拉扯，警方發現後強力介入排除，過程中卻遭陳姓嫌犯等人推擠、毆打，造成彰化分局蕭姓偵查隊長等3名同仁受傷送醫。圖／警方提供

大甲媽 遶境 衝突 骨折 彰化

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