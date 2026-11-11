海釣當掩護！金門烈嶼海上走私式直航413航次　主嫌判刑4年3月

金門烈嶼海上非法直航案，海巡署歷經一年多追查，揭發方姓主嫌集團以休閒海釣為掩護，從112年起利用夜間、清晨時段，頻繁往返金門與中國大陸福建沿海，累計非法越界直航高達413航次，全案共移送21人、涉及25案，已有15人遭法院判決有罪確定，累計刑期達32年6個月，若易科罰金總額高達1183萬元。

海巡署偵防分署金門查緝隊於114年4月報請福建金門地方檢察署指揮，會同金馬澎分署第九岸巡隊、艦隊分署第九海巡隊及金門縣警察局刑事警察大隊成立專案小組，透過科技偵查及安檢資料交叉比對，鎖定長期以烈嶼地區為據點，涉嫌從事兩岸非法直航的方姓主嫌集團。

專案小組經長期蒐證，於同年8月20日持福建金門地方法院核發的搜索票展開查緝，查扣「金正派」號、「順水99號」及「金探吉」號等3艘船舶，並陸續拘提、傳喚主嫌及船員等23人到案，總計移送21人，涉及25案，查出非法越界直航大陸犯行多達413航次。

檢警調查發現，該集團自112年起，以休閒海釣作為掩護，利用夜間或清晨時段，從烈嶼后頭岸際泊地（原陸軍L52據點）、九宮碼頭及羅厝漁港等處出海，未經許可便直接航行至中國大陸福建省浯嶼、角嶼及圍頭港等海域，長期從事非法越界直航。

面對調查，涉案人員多以「單純出海釣魚」、「不知道已經越界」等說詞辯解，企圖撇清責任。不過，專案小組透過科技偵查還原船舶航行軌跡，並比對船舶進出港紀錄，逐一掌握實際航行路線及時間，以客觀事證突破涉案人員的辯詞，讓非法直航行為無所遁形。

全案經金門地檢署分批偵結起訴，法院審理後陸續作出判決。其中，方姓主嫌涉犯82罪，遭判處有期徒刑4年3個月；核心成員另名方男涉及兩案，合計77罪，判處5年5個月；許姓男子同樣涉及兩案，合計74罪，判處5年2個月。截至115年10月15日止，已有15人遭法院判決有罪確定，全案累計刑期達32年6個月，若易科罰金，總額高達新台幣1183萬元。

除了追究涉案人員刑事責任，法院也針對犯罪工具依法宣告沒收。其中，方姓主嫌所有的「金正派」號自用小船，為防止再遭不法利用，法院宣告沒收後，囑託法務部行政執行署臺北分署於今天在海巡署第九海巡隊辦理首次公開拍賣，象徵查緝行動從人員追訴進一步延伸至犯罪工具的剝奪。

海巡署歷經一年多追查，揭發方姓主嫌集團以休閒海釣為掩護，從112年起利用夜間、清晨時段，頻繁往返金門與中國大陸福建沿海，累計非法越界直航高達413航次，全案共移送21人，已有15人遭法院判決有罪確定。圖／海巡署提供