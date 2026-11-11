逆轉勝！控林智堅承諾醫院容積率450％ 二審改判陳智菡有查證「免賠」

民眾黨前主席柯文哲捲入京華城案，民眾黨立法院黨團主任陳智菡2024年也指控新竹市前市長林智堅任內，新竹馬偕兒童醫院容積率暴增，從250%增加至450％，比京華城還誇張。林智堅提民事訴訟求償200萬元，一審判陳智菡應賠償30萬元，案經上訴，台灣高等法院今逆轉廢棄一審判決，判決陳智菡免賠，可上訴。

陳智菡2024年9月10日質疑林智堅任職期間，通過新竹馬偕兒童醫院容積率案，從250%暴增到450%，比京華城560%到672%比例還高，且民眾黨新竹市議員李國璋告發後，卻整整一年沒有人查。

林智堅主張，柯文哲2024年9月10日確定不抗告羈押禁見裁定後，陳智菡同日接受媒體採訪時，指林智堅曾在一個餐會中承諾，有辦法讓容積率從250%升至450%，判決書上的確可以證實林智堅前市長有做出這樣的承諾，「這是經過法院認證的」。

林智堅認為，醫院容積率已經檢方調查無具體違法情事而簽結，最高行政法院判決也認定新竹市政府調增容積率沒有違法，陳智菡言論不實，侵害他的名譽權，提民事訴訟要求陳智菡應賠償200萬元。

陳智菡反駁，她是針對新竹兒童醫院容積率暴增有無不法情事、我國司法有無雙標等議題發表意見，是針對可受公評事項為意見表達，屬於適當評論，應受言論自由保障。

陳智菡指出，法院刑事裁定理由也載明，時任新竹馬偕醫院院長蘇聰賢曾在董事會表示「在餐廳裡，林智堅市長親自保證450%，將來透過黨政協商，絕對不會有問題」等語，也可以顯示她所述言論為真。

一審認為陳智菡言論足使大眾對林智堅產生不當利用市長影響力，藉以影響個案容積率的負面形象，貶損個人評價，確實損害名譽。林雖是公眾人物，言行可受公論，但陳女只憑主觀推論逕行指摘，沒有其他查證，仍屬重大輕率，判賠30萬元。

案經上訴，高院認為陳智菡言論雖有貶損林智堅的社會評價，但陳女發言依憑馬偕醫療財團法人逕以450%容積率作為開發規劃及編列工程預算的基礎，且事後竹市府果然審議通過容積率提高至450%，另有內政部都委會副主委相關發言、法院刑事裁定中新竹馬偕醫院院長曾公開表示林曾保證容積率450%等。

高院認為陳智菡發表言論經合理查證，有相當理由信其為真，因此不負侵權行為損害賠償責任，逆轉改判陳智菡免賠，林智堅敗訴。

民眾黨立院黨團主任陳智菡。聯合報系資料照