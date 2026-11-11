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上法治課趴桌被叫醒竟動粗 女子咆哮三字經推觀護助理員涉妨害公務

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市一名江姓女子前往高雄地檢署參加法治教育課程，因趴在桌上休息，遭負責維護秩序的郭姓觀護助理員上前叫醒，江女不滿被打擾，竟在60多名學員面前企圖掐對方脖子並推擠胸口，甚至當場飆罵「X你娘」，高雄地檢署偵查後，認為江女涉犯妨害公務、侮辱公務員及公然侮辱等罪，向高雄地方法院聲請簡易判決處刑。

聲請書指出，郭姓女觀護助理員依法負責協助觀護人辦理受保護管束人及緩起訴處分被告的點名、課堂秩序維護等事務，屬於依法執行公務人員，但8月21日下午2時30分許，地檢署法治教育教室內有60多名學員正在上課，江女因身體不適趴在桌上休息，郭女見狀上前喚醒並提醒切勿趴桌。

不料江女心生不滿，當場爆發情緒，突然伸出雙手欲掐住郭女脖子，郭女見狀連忙閃避退縮，仍被江女推中胸口，江女隨後接續以「X你娘」、「X機掰」等髒話公然辱罵，嚴重干擾課堂秩序與公務執行。

檢方偵訊時，江女對推人胸口及飆罵三字經等犯行供認不諱，並坦承「知道錯了」，檢方比對現場監視器畫面影音及證人指證，認定犯行明確。

檢方指出，江女涉犯妨害公務罪、侮辱公務員罪及公然侮辱罪嫌，請法院從一重依妨害公務罪處斷，郭女另指控江女涉嫌傷害及嗆聲「我要叫我媽媽來」涉犯恐嚇罪部分，檢方則認為，「叫媽媽來」依語意僅為尋求家屬協調，未表明加害生命或身體，不構成恐嚇罪，檢方全案偵結，依法向高雄地院聲請簡易判決處刑。

高雄地檢署。聯合報系資料照
高雄地檢署。聯合報系資料照

妨害公務 法治 公然侮辱 高雄市

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