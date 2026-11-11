前法官陳貽男喪偶找女友…盜查法官、房客134筆個資 判關2年半徒刑

已退休台灣高等法院前庭長陳貽男登入戶役政等系統，偷查女法官、房客、醫師等個資共134筆，一審依偽造文書、個人資料保護法數罪判陳應執行有期徒刑2年，緩刑3年。檢方提上訴，台灣高等法院今改判2年6月徒刑，不得緩刑，可上訴。

陳貽男司法官17期結業，1993年擔任高院法官，2009年9月至2011年9月擔任高院庭長，在事件爆發後於2022年1月16日辦理退休。

陳貽男的妻子因在健身房蒸氣室滑倒，撞到頭部送醫仍不治，陳提告指控台大醫院醫療疏失釀禍求償1236萬元敗訴確定。陳喪偶後，想追求法院的女同事，或有人介紹女友，利用辦案權限，透過戶役政查詢系統違規查詢她們的個資。

陳貽男在監院約詢時辯稱，他是因為妻子過世，知道某些女士未婚或無婚姻關係，因好奇心驅使而查詢，並未列印、下載，沒有任何不法利用，但監院通過陳的彈劾案移送公懲會，公懲會決議將陳降2級改敘。

檢方調查，陳貽男冒用其他股別的法官承審案件、或不實案件案號，查詢的個資包括女法官、房客、妻子的主治醫師等與公務無關的個資達134筆，有多人是重複查閱，其中至少有2人是高院女法官，個資中女性人數達24人。

檢方第一次偵辦時，陳貽男認罪，檢察官認為陳沒有前科，加上早已退休不致再犯，處分緩起訴，緩起訴期間1年，須向公庫支付12萬元，但依職權再議後，由高檢署撤銷重行偵辦、起訴。

一審台北地方法院依偽造文書、個人資料保護法數罪判陳貽男2年徒刑，並宣告緩刑3年。檢方提上訴，高院認為，一審量刑2年未能充分反映陳所犯58罪累積的整體不法及罪責，撤銷改判2年6月徒刑，因不服刑法緩刑要件，依法不得宣告緩刑。