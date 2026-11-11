南澳鄉長選舉再爆賄選案 縣議員游吉祥5萬元交保

宜蘭縣南澳鄉長選舉三搶一選情激烈，賄選傳聞不斷，檢調繼日前查辦江子文涉幽靈人口與餐會賄選，再偵辦另一候選人、縣議員游吉祥涉餐會行賄，昨搜索16處、通知14人到案說明，檢察官漏夜訊問後，游吉祥及吳姓樁腳分別以5萬元、3萬元交保。

南澳鄉長選舉有無黨籍退休校長江子文、國民黨籍縣議員游吉祥及無黨籍前鄉長薛秋花角逐。檢調9月偵辦江子文涉及「幽靈人口」案，訊後諭令10萬元交保，接著又查出江涉及與宋姓共犯透過餐會宴客綁樁，約談訊問後，再次諭令10萬元交保。

宜蘭地檢署近日接獲檢舉，偵辦游吉祥涉賄案，肅貪執行小組檢察官洪景明昨指揮縣調站、縣警局刑警大隊、蘇澳警分局等，持搜索票搜索16處所，通知14名相關人士到案，檢察官洪景明、林禹宏漏夜訊問後，認定游吉祥及吳姓樁腳涉嫌違反選罷法第99條第1項投票行賄罪嫌重大，但沒有羈押必要，諭令分別以5萬元及3萬元交保。

據了解，游吉祥涉嫌在8月違反贊助賽事活動及餐會，上月還涉嫌贈送物品給選民尋求支持，都涉及賄選。

宜蘭地檢署表示，賄選不只是現金，發送物資、走路工、招待旅遊或餐宴、贈送禮品禮券、代繳費用、免費接送或提供勞務等，只要與投票意向掛鉤，都可能構成賄選，請民眾勇於提出檢舉，檢方也會嚴查速辦。