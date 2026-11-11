正念冥想老師涉替中國中藥谷在台設辦事處、招募人才 3人遭起訴

正念冥想老師賈沛瑀、陳玟婷及台灣行銷人協會負責人陳建蒲，涉未經許可在台成立「中國中藥谷公司」台北、高雄辦事處，替中藥谷在台推展業務及招募人才。台北地檢署今偵結，依兩岸人民關係條例相關規定，起訴3人。

檢方追查，賈沛瑀是台灣心理道身心管理會館、台灣維諦安南聖化瑜珈會館負責人，陳玟婷是賈在上海經營的上海晁心健康科技公司前員工，陳建蒲則為台灣行銷人協會、社團法人高雄市行銷人協會負責人。

「中國中藥谷（濰坊）集團有限公司」主要營業項目為藥品批發、零售、保健食品生產、食品經營等，創始人是濰坊市浙商聯合會會長周方旺。

起訴指出，賈沛瑀從2024年至2026年間在台北市信義區成立中藥谷集團台灣（北）辦事處，陳玟婷成立中藥谷魯台青年創客中心並擔任負責人，陳建蒲今年4月15日在高雄市橋頭區成立中藥谷集團高雄辦事處並擔任負責人，賈等3人涉嫌在今年2月至7月間，分別舉辦兩岸魯台青創營活動、青創營說明會，也在抖音、小紅書、臉書等社群上宣傳業務，為中藥谷公司在台推展業務及招募人才。

北檢指揮台北市調查處、台東縣調查站、移民署台東縣專勤隊等組專案小組，今年7月24日執行搜索。檢方認定，賈等3人涉違反兩岸人民關係條例，大陸地區營利事業未經主管機關許可，在台設立公司或辦事處，而在台從事業務活動罪嫌，依法起訴。