柯文哲政治獻金案／李文娟認罪可帶媽媽坐郵輪出國 高院變更科控處分

民眾黨前主席柯文哲因京華城弊案一審遭判刑17年，案件於二審審理中。木可公關公司負責人李文娟已改口認罪，並想帶九旬母親出國，聲請撤銷科技設備監控處分，台灣高等法院裁定撤銷每日拍照報到的科控處分，改為每2周至派出所拍照報到，可抗告。

李文娟聲請指出，她已經就公益侵占罪、違反商業會計法部分認罪，且已屆花甲之年，不具備謀生能力，更無逃亡海外生活的財力及身分背景，加上九旬母親近日身有微恙，盼能於有生之年攜母親短期出遊，以盡孝道，應無科技設備監控的必要，盼法院撤銷科控。

高院認為，李文娟自2024年8月15日被裁定科技設備監控，並經裁定延長至今，每天上午10時應以個案手機拍攝自己面部照片，並同步傳送科控中心報到，審酌她如期到庭、坦承犯罪、態度良好，確實有積極接受司法審判之意。

高院指出，李文娟已經提出150萬元保證金，客觀上足以擔保可確實到庭，已無繼續實施科技監控的必要，因此依聲請撤銷原本科控處分，另改裁定李文娟自11月15日起，每月1日、15日中午12時前，至台北市內湖派出所前，以個案手機拍攝自己面部、含分局銜牌的照片，傳送科控中心。

另外，會計師端木正也同樣被高院裁定撤銷原先的科控處分，改為每月1日、15日中午12時前於台北文山一分局前，以個案手機拍照報到。

依檢方起訴，柯文哲、李文宗、李文娟涉共同侵占政治獻金及民眾黨政治獻金6234萬6790 元，一審除投資邱復生電影公司100萬元判處無罪之外，其餘均判處有罪，李文娟被判刑2年4月。高院首次開庭時，李文娟仍否認犯行，但她與律師討論之後，上月開庭改口坦承犯行。

高院開庭時，李文娟律師表示，因李文娟母親已經90幾歲高齡，身體不是非常好，李文娟心願就是帶母親坐郵輪出國一趟，希望法院能解除科技設備監控。

木可公關公司負責人李文娟。聯合報系資料照