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丁小琥發展「共諜網」地下匯兌1112萬來台運補 陸軍退役中校判無罪

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

湖南省長沙市人民代表大會民族華僑外事委員會委員丁小琥來台吸收退、現役軍官遊說軍人兩岸發生戰事不抵抗，透過地下匯兌提供1112萬7600元運作，檢方依違反銀行法等罪嫌起訴丁、陸軍司令部戰備訓練處退役中校王文豪、地下匯兌業者陳俊安；台北地院審理，今判王無罪，判陳有期徒刑2年，緩刑4年，向公庫支付30萬元，犯罪所得40萬元沒收。可上訴

至於丁小琥所涉違反國安法案由二審法院偵、審，丁被訴後因病保外醫治亡故，2026年2月由台灣高等法院做出不受理判決；相關涉案人士訴訟中過世的還有丁小琥的特助張志煒、商人何聖影，檢方結案時已對張、何處分不起訴。

丁小琥為港籍陸人，10多年前利用媽祖交流活動前來台促進兩岸友好關係，2018年間接受共軍政治部聯絡局南寧工作站指示，假藉商務活動、媽祖交流觀光名義來台發展組織、刺探、蒐集機敏資料。

依檢方調查，丁小琥先在台灣吸收張志煒，再結識何聖影，成功吸收王文豪與王的官校同學國防部參謀本部防空飛彈指揮部退役中校譚俊明，以此4人做為組織最核心。

丁之後利用他們昔日軍中同僚的人脈，擴大吸收陸軍裝甲兵指揮部士官長呂芳契、陸軍部隊訓練北區聯合測考中心機械化步兵少校參謀官楊博智、楊的姊姊即空軍飛指部中尉人事官楊千慧、楊千慧的丈夫空軍飛指部少校管制官邱翰林。

吸收退、現役軍官後，丁小琥除要求他們蒐集軍事機敏資料，還請他們遊說現役軍官若是兩岸開戰，要求同袍率部隊消極不抵抗。

檢方指出，丁小琥被控將中共官方提供的工作費匯入自己的帳戶，透過地下匯兌轉匯台幣1112萬7600元到台灣提供給這些退、現役軍官支用。

檢調分案偵辦，涉國安法案由台灣高檢署偵處，地下匯兌案情由台北地檢署偵處，台北地檢署認為，丁小琥等為大陸地區發展組織，藉地下通匯進行資金運補，嚴重傷害我國經濟秩序，建請法院對3人從重量刑。

此外，有關共諜案部分，最高法院今年7月判譚俊明有期徒刑 7年2月確定，判王文豪有期徒刑 7年確定，判呂芳契有期徒刑 6年確定，至於邱翰林、楊千慧、楊博智則撤銷原判決，發回更審。

大陸長沙人大委員丁小琥。聯合報系資料照
大陸長沙人大委員丁小琥。聯合報系資料照

共諜 地下匯兌 陸軍 國安法 銀行法 台灣高等法院

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