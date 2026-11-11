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台中男拿35公分長刀衝派出所 作勢攻擊還揚言：想引警察對他開槍

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中吳姓男子情緒不穩，從家裡拿了1把長達35公分的水果刀衝進東勢派出所內，朝2名值班警員揮舞、作勢攻擊，警方朝他噴辣椒水制伏，吳落網辯稱「想引警察對他開槍」；台中地院將吳送精神鑑定認有辨識能力降低，減刑後依妨害公務罪判他6月徒刑，並應接受適當處遇，可上訴。

檢警調查，吳男自稱對生活不滿，2025年1月4日下午6點多手持1把35公分的水果刀，跑到東勢分局東勢派出所內，直接朝2名值班的警員揮舞、作勢攻擊，以此對執行公務的警員脅迫、致生危害。

2名警員喝令他放下刀子，但吳均不為所動，警方為避免情勢失控、危害擴大，拿辣椒水噴灑吳並順勢將他手中刀子擊落，上前制伏逮捕。

檢方訊時，吳矢口否認犯行，辯稱自己情緒不穩，想引警察對他開槍，才會從家裡帶刀到派出所；警方監視器也拍下作案過程，並有扣案刀子佐證，檢方偵結依妨害公務罪嫌起訴他。

台中地院審理期間將吳男送精神鑑定，醫院認為吳就案發前後雖能有大致連貫敘述，但行為意義與症狀連結較鬆散，如為何要聲稱「要洗淨世人的罪」，吳需反覆詢問才能大致描述，中院認為他有辨識其行為違法或依其辨識而行為之能力顯著減低，依刑法第19條減刑。

中院認為，吳無視警方執法公權力，在警員執行職務時，持水果刀施以強暴、妨礙勤務執行，對公務員安全造成影響，且以此方式恐嚇警員，考量他最終坦承、已和警方調解賠償完畢。

中院審理後，依攜帶凶器妨害公務執行罪，判他6月徒刑，得易科罰金，緩刑2年，並應依執行檢察官之指揮，完成精神治療、心理輔導或其他適當之處遇措施。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

台中 警察 辣椒水

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