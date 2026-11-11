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彰化250人小村要蓋第二納骨塔 自救會憂陰氣、抓交替告縣府敗訴

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

彰化縣大城鄉公所在頂庄村第六公墓興建第二座納骨塔，增加約1萬6590個骨灰骸存放位置。頂庄反二塔自救會長許國成不滿住家距離預定地不到300公尺，提起行政訴訟。他主張「陰氣」會損害健康，孤魂野鬼可能「抓交替」，甚至讓村民走上自殺一途，要求撤銷彰化縣政府的核准處分。台中高等行政法近日審結，駁回訴請，尚未確定。

判決指出，大城鄉公所2024年12月報請彰化縣政府核准，在新光段1692地號土地設置第六公墓第二納骨塔，縣府在2025年2月核准。許國成提起訴願，內政部決定不受理，他再提起行政訴訟。

許國成主張，納骨塔距離他家僅約298公尺，違反殯葬設施應與戶口繁盛地區保持500公尺以上距離的規定。他也質疑選址依據是神明指示及乩童問事，且未進行環境影響評估，開放式金爐更多次引發火災。他還指出，頂庄村實際居住人口不到250人，卻已有一座納骨塔，現在又要新建，違反平等原則。

許國成強調，活人屬陽氣、死人屬陰氣，陽氣有助於維持健康，陰氣則可能造成死亡或損害健康，這是一般社會通念與風俗民情。第二座納骨塔若建成，將增加1萬6590位亡者的骨骸及骨灰，村內「生者數量絕對性少於死者」，村民「生不如死」，彷彿生命被剝奪。

台中高等行政法院認定，許國成住在鄉村區，屬於應受保護的居民，有資格提起訴訟。不過，系爭土地早在1969年就編定為墳墓用地，位於既有公墓範圍內，依殯葬管理條例第10條規定，不受距離限制。法律沒有500公尺的硬性規定，縣府內部審查表也不能創設這項限制。

法院也指出，基地面積約1.8公頃，未達2公頃應實施環評的標準；公所也曾召開說明會。至於「陰氣」等主張，屬於個人主觀感受，許國成也沒有提出房地價值減損的客觀證據，駁回訴請，仍可上訴。

彰化縣大城鄉頂庄村反二塔自救會曾到鄉公所抗議。聯合報系資料照
彰化縣大城鄉頂庄村反二塔自救會曾到鄉公所抗議。聯合報系資料照

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