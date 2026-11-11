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前「刑事戰將」戴電子腳環防逃？中院認無必要：已癱瘓半年、無法行走

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

九州博弈集團經營賭博網站不法所得逾300億元，被控收賄的前警政署三線二星警政監林明佐因病住院不在宣判範圍，仍被限制出境、個案手機監控；檢方認為有戴電子腳環必要抗告成功，台中地院被發回重裁，認為林「已癱瘓半年，無法自主行走」，維持原科技監控方式，仍可抗告。

台中地院一審10月2日依組織、貪汙等罪，判「百億總裁」陳政谷11年8月，併科罰金9000萬元，褫奪公權5年；林明佐因罹患惡性脊髓腫瘤住院中，全案僅剩他1人未到庭辯論，何時能審結、宣判仍未可知，中院也表示，持續定期函詢義大醫院其身體狀況，擇期另行審判。

中院並裁定，林明佐10月13日起延長限制出境、出海8月，每日應持個案手機拍面部照片傳至科技設備監控中心，定期向中院報到8月，判決確定前不得和被告、證人接觸，每周一、三、六應向屏東分局報到，除維持日常生活、職業所需，未經法院許可，不得從事和治療目的顯然無關活動。

檢方不服抗告，主張林明佐至今仍拒不到庭審理，畏罪逃亡可能性高，對他以攜帶個案手機報到的科技監控方式，是因林之前硼中子捕獲BNCT治療時，無法戴電子手環、腳環緣故，但該治療完畢，建請改以電子手環、腳環監控，以利後續審理。

台中高分院二審查，依義大醫院函覆，林明佐目前似並無不宜戴科技監控狀況，檢察官所指並非無憑，一審就是否輔以適當科技監控，而能對林形成足夠心理壓力及約束力，以防範他偷渡、非法方式離境，非無再斟酌詳述理由餘地，撤銷原裁定發回。

台中地院重裁考量，義大醫院函文指出「林明佐因罹患惡性腫瘤，已癱瘓半年以上，目前意識清楚，其腰椎腫瘤經放射線治療也無改善，身體無恢復可能性」，認定林無法自主行走且無恢復可能，以先前科技監控方式，已足防止他棄保潛逃。

中院也說，林先前接受電子監控時，觸發告警訊息次數甚少，可見足以對他行程足夠心理壓力、約束力，因此沒有更改為接受電子手環、腳環的必要，至於檢察官稱他至今未到庭就審，是與林罹病、病情變化不可抗力因素有關。

中院仍裁定，林明佐限制出境出海、持個案手機拍照，每周定期向屏東分局報到。

林明佐。聯合報系資料照
林明佐。聯合報系資料照

林明佐 收賄 貪汙 台中地院 監控 陳政谷 警政署

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