拍空姐值勤PO上網 法官認侵害肖像權判賠5萬

空姐示意圖，與新聞當事人無關。 圖／星宇航空提供

星宇航空陳姓女空服員遭吳姓旅客偷拍，吳還加註「星宇航空的制服實在有點…」將影片傳上網，吸引廿六萬餘人次瀏覽，陳女提損害賠償訴訟，桃園簡易庭認為吳嚴重侵害肖像權，判賠五萬元精神慰撫金。吳上訴，辯稱影片無法辨識空服員身分且非刻意拍攝，桃園地院不採，駁回確定。

判決指出，陳姓空姐去年一月卅一日值勤時遭吳以手機拍攝，吳事後將影片加註「星宇航空的制服實在有點…你們覺得呢？」後上傳Threads。陳女認為肖像遭擅自公開，求償廿七萬元。

桃園簡易庭認為，評論制服設計可引用媒體資料表達，無須拍攝特定空服員值勤畫面；影片與公共利益無關卻吸引大量瀏覽，使陳女暴露於公眾評斷，判吳賠償五萬元。

吳上訴主張，陳女戴口罩、未拍到名牌，無從辨識身分，且他並非刻意拍攝，只是陳恰巧入鏡。吳說，接獲星宇航空私訊，便刪文。

桃院認為陳女的面部仍然可見，且她身穿星宇制服，影片中有不同角度及動作，貼文下方有網友留言「難怪很眼熟」、「偷拍還上傳非常不尊重他人」，可辨識影片中的人確為陳女。

桃院指出，無論拍攝原因為何，將可特定身分的影像公開張貼於社群媒體，已嚴重侵害肖像權，駁回吳上訴。

全民上網時代，隨手拍片、上傳網路已成生活常態，但拍到他人不代表可以任意公開。律師華奕超指出，判斷是否侵害肖像權，須考量影像能否辨識特定身分、拍攝及發布目的、使用方式，以及是否涉及公共利益。

即使當事人戴口罩，仍可能透過制服、身形或動態影像辨認身分；若再搭配負面文字，使特定人物成為公眾評論對象，且與公共利益無合理關聯，就可能侵害肖像權。

華奕超表示，遭當事人留言提醒後才刪除影片，雖可停止原貼文繼續擴散，卻不代表已發生的侵權責任消失，是否影響賠償金額仍須依個案判斷；民眾拍攝生活影像，應留意是否涉及他人肖像及隱私，公開前確認使用目的與必要性，以免一時分享或抒發情緒，反而吃上官司。