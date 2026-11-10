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深夜危勞津貼不分鐵窗內外一律1小時補貼100元 5千戒護人員受惠

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

矯正機關配合刑事政策變遷，收容人數持續上升，面臨超額收容等多重挑戰，第一線矯正人員必須不分晝夜、守護監所囚情安全穩定，承擔高度勤務壓力與風險，法務部今表示，替矯正同仁爭取深夜危勞性勤務津貼適用範圍，已獲行政院核定

法務部表示，行政院本月5日核定自2027年1月1日起，擴大矯正機關深夜危勞性勤務津貼的適用範圍，從原本深夜時段(0-6時)擔服機關外戒護勤務者，增加至機關內勤務中心、場舍巡檢、門衛管制等危勞性勤務的值勤人員。

法務部說，因考量矯正同仁須隨時保持警覺、嚴密戒護，所付出的辛勞及風險程度不因身處機關內外而有區別，故一致支給每小時100元的實質補貼，預估將有5千多名戒護人員受惠。

法務部指出，感謝行政院及立法委員對矯正事務的關心與支持，將責成矯正署按時程規劃及發放津貼，並透過持續挹注預算資源，充實監所科技與安全配備，作同仁最堅實的後盾，共同守護司法正義，並強化矯正復歸效能。

第一線矯正人員舍房巡檢勤務。圖／矯正署提供
第一線矯正人員舍房巡檢勤務。圖／矯正署提供

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