淘帝-KY前財務長涉內線交易 76名投資人受害獲賠266萬

主要經營大陸童裝市場的上市公司「淘帝-KY」前財務長王冠華，涉嫌於2020年趁公布財報虧損前進行內線交易，一審判刑2年，緩刑5年。財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心（下稱投保中心）替76名投資受害人求償266萬餘元，台北地院日前全數判賠。

判決指出，王冠華自2013年起擔任淘帝-KY財務長及發言人，2016年起兼任董事。2020年間，淘帝營運主體淘帝中國公司營運大幅衰退，其中第2季營業淨損7億2104萬餘元，每股虧損7.59元，還因新冠肺炎存貨跌價損失4.3億。

同年7月間，淘帝中國會計傳送第2季財報給王冠華；王明知淘帝中國出現鉅額虧損，仍配合董事長周訓財（通緝中）指示，透過Topwealth公司名義持有的股票帳戶，陸續以均價42.88元出售淘帝-KY股票共19萬8000股，賣得股款849萬240元，藉以規避損失。

至於該季財報，淘帝-KY至同年8月12日晚間才發布重訊公告，王冠華因此被認定涉內線交易，一審遭判有期徒刑2年，緩刑5年。

投保中心指出，王冠華作為內線交易不法行為人，依證交法規定，應對當日善意從事相反買賣之人，就買進淘帝-KY股票的價格，與重訊公開後10個營業日收盤均價的差額負賠償責任；經查共有76人受害，合計受有差額損害266萬1500元。

王冠華則辯稱，他從2017年起就受周訓財委任，每天都會替對方出售股票，並無內線交易意圖，且他出售數量不多，對市場影響有限，請求法院減輕賠償金額。

北院審酌，王冠華身為淘帝-KY內部人，原應謹慎避免違法，卻在實際知曉重大消息後，連續多日配合出售股票，不僅犧牲其他投資人權益，更破壞證券市場公開透明的交易秩序，一審不採信他說詞，全數判賠。仍可上訴。