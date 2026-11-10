台商欲介入大同經營權炒股...鄭文逸判13年半定讞 二審判賠1929萬元

大同公司市場派、台商鄭文逸被控與上海知名地產商任國龍共謀，找來股市作手鄒興華配合炒作大同公司股價，被依違反證交法判刑13年6月定讞；民事部分，投資人及期貨交易人保護中心代投資人求償，一審判鄭文逸等人應連帶賠償6386萬餘元，案經上訴，台灣高等法院今扣除鄭等人已給付的2000萬元後，改判應賠償1929萬餘元，可上訴。

鄭文逸觀察到大同公司股價長期低迷不振，嚴重被低估，認為有利可圖，且他也有意爭取大同董監事席位，介入大同公司經營，並預料其他有意掌握經營權的人，有大量購入股票的需求，因此趁勢炒作大同公司股價牟利。

鄭文逸2016年9月起與任國龍等人合作，指示秘書張湘羚、鄒興華等人以連續高價、相對成交等方式炒作大同股票，製造股票交易活絡假象，引誘不知情的投資大眾買進交易，不法獲利超過31億元，造成大同公司股價悖離市場機制。

刑事部分，法院依高買低賣證券罪判鄭文逸13年6月，張湘羚3年8月、鄒興華4年8月、金主林振興9年10月、張莒華被處4年徒刑定讞。

民事部分，投保中心主張大同公司股票當時從每股5.51元，拉抬至14.1元，漲幅超過155%，期間最高收盤價為每股19.7元，最低為5.48元，明顯悖於同期間電機機械類指數，嚴重影響證券交易市場秩序。

投保中心代理逾百名投資人提起損害賠償訴訟，求償金額為6386萬餘元；一審認為根據刑事認定鄭文逸等人確實操縱大同股價，營造股票交易活絡假象，認為投資人應得請求損害賠償，經計算認為投保中心代為求償6386萬餘元有理由，判鄭文逸、張湘羚、鄒興華、林振興應連帶賠償全額。

鄭文逸等人提上訴，投保中心於二審縮減請求賠償4386萬餘元。高院計算投資人受損害金額合計為3929萬餘元，再扣除鄭文逸、張湘羚已給付2000萬元，再判鄭等人應連帶賠償1929萬餘元。