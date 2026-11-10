快訊

新北驚傳離奇命案 27歲男全身赤裸呈V字型死洗衣機內

釋出790萬筆！雙十一前夕爆資安漏洞 駭客暗網兜售寶雅、無印良品等訂單資料

東京一日遊被放鳥！台旅客白等 Klook道歉：全額退費再賠5600元

聽新聞
0:00 / 0:00

台商欲介入大同經營權炒股...鄭文逸判13年半定讞 二審判賠1929萬元

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

大同公司市場派、台商鄭文逸被控與上海知名地產商任國龍共謀，找來股市作手鄒興華配合炒作大同公司股價，被依違反證交法判刑13年6月定讞；民事部分，投資人及期貨交易人保護中心代投資人求償，一審判鄭文逸等人應連帶賠償6386萬餘元，案經上訴，台灣高等法院今扣除鄭等人已給付的2000萬元後，改判應賠償1929萬餘元，可上訴。

鄭文逸觀察到大同公司股價長期低迷不振，嚴重被低估，認為有利可圖，且他也有意爭取大同董監事席位，介入大同公司經營，並預料其他有意掌握經營權的人，有大量購入股票的需求，因此趁勢炒作大同公司股價牟利。

鄭文逸2016年9月起與任國龍等人合作，指示秘書張湘羚、鄒興華等人以連續高價、相對成交等方式炒作大同股票，製造股票交易活絡假象，引誘不知情的投資大眾買進交易，不法獲利超過31億元，造成大同公司股價悖離市場機制。

刑事部分，法院依高買低賣證券罪判鄭文逸13年6月，張湘羚3年8月、鄒興華4年8月、金主林振興9年10月、張莒華被處4年徒刑定讞。

民事部分，投保中心主張大同公司股票當時從每股5.51元，拉抬至14.1元，漲幅超過155%，期間最高收盤價為每股19.7元，最低為5.48元，明顯悖於同期間電機機械類指數，嚴重影響證券交易市場秩序。

投保中心代理逾百名投資人提起損害賠償訴訟，求償金額為6386萬餘元；一審認為根據刑事認定鄭文逸等人確實操縱大同股價，營造股票交易活絡假象，認為投資人應得請求損害賠償，經計算認為投保中心代為求償6386萬餘元有理由，判鄭文逸、張湘羚、鄒興華、林振興應連帶賠償全額。

鄭文逸等人提上訴，投保中心於二審縮減請求賠償4386萬餘元。高院計算投資人受損害金額合計為3929萬餘元，再扣除鄭文逸、張湘羚已給付2000萬元，再判鄭等人應連帶賠償1929萬餘元。

台商鄭文逸（白衣者）炒作大同公司股價。聯合報系資料照
台商鄭文逸（白衣者）炒作大同公司股價。聯合報系資料照

大同 台商 炒股

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

影／涉精英電腦內線交易 西門町地王與主機板教父各300萬交保

大同前副董事長涉內線交易！子女帳戶買股賺600萬 返台機場遭帶回

涉內線交易 「西門町地王」吳振隆剛返台就被帶回

25萬賭債惹殺機！水泥工持藍波刀狠殺債主44刀慘死車內 判關14年定讞

相關新聞

20隻貓慘死！信義區富陽街虐貓案18貓屍遭丟垃圾車 飼主遭起訴

游姓女子陸續領養、安置20多隻貓狗，卻因經濟及身心狀況不佳，涉嫌長期疏於照顧，甚至未繳電費導致租屋處斷電，先後造成20隻貓陸續死亡。游女事後將18隻貓屍裝進垃圾袋，丟進垃圾車，遭民眾發現、攔截報警。台北地檢署今偵結，依違反動物保護法起訴游女。

退休理專告銀行討回4萬餘元加班費 下班還被主管吵LINE對話成鐵證

中信銀行黃姓理專工作28年，2022年退休後不滿在職期間頻繁加班，公司卻未給付加班費，提告公司請求給付162萬餘元。台北地院審理，檢視黃與主管的LINE對話紀錄，認為公司明知且默許黃於非上班時間處理公務，並接受勞務成果，則應給付加班費用，一審判賠4萬222元。

70億吸金集團遭瓦解 核心5成員落網查扣8700萬 桃檢追緝幕後大咖

新北市群富公司涉嫌打著保本、每月高額配息為誘因，近年違法吸金逾70億元，桃園地檢署8天內指揮市調處分頭查緝陳姓等5名男女集團核心成員到案，查扣現金8700萬元，其中2對夫妻遭收押禁見，另一女以150萬元交保，將持續追緝幕後人士。

宜蘭選舉首位議員涉賄遭收押 4屆縣議員楊順木幫兒買票震驚地方

宜蘭縣當了4屆的資深縣議員楊順木，今年交棒給兒子楊易林參選宜蘭市縣議員，地檢署接獲檢舉楊順木涉嫌以現金買票，專案小組上周先拘提樁腳，釐清確認事證，昨天大舉搜索楊順木住家等處，傳喚9人漏夜訊問，因涉案情節重大，法院裁定收押禁見。

深夜危勞津貼不分鐵窗內外一律1小時補貼100元 5千戒護人員受惠

矯正機關配合刑事政策變遷，收容人數持續上升，面臨超額收容等多重挑戰，第一線矯正人員必須不分晝夜、守護監所囚情安全穩定，承擔高度勤務壓力與風險，法務部今表示，替矯正同仁爭取深夜危勞性勤務津貼適用範圍，已獲行政院核定

淘帝-KY前財務長涉內線交易 76名投資人受害獲賠266萬

主要經營大陸童裝市場的上市公司「淘帝-KY」前財務長王冠華，涉嫌於2020年趁公布財報虧損前進行內線交易，一審判刑2年，緩刑5年。財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心（下稱投保中心）替76名投資受害人求償266萬餘元，台北地院日前全數判賠。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。