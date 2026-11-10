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核二廠集體貪瀆案再擴大 核一廠經理謝秉璋、業者2人裁定羈押禁見

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

檢廉追查核二廠集體貪瀆案，前副廠長陳聰德自首藏放710萬元賄款在迷你倉庫，咬出聯沂公司呂義明等廠商行賄，另查出核一廠配修組經理謝秉璋、工程師高孟賢等涉洩密圖利案情，台北地檢署指揮廉政署17路搜索約談9人，今凌晨聲押禁見謝秉璋、呂義明，台北地院審理裁准謝、呂羈押禁見。

核二廠集體貪瀆案首波查出前廠長曾文煌收賄，第二波起訴曾文煌、副廠長陳聰德等5名公務員涉收賄逾千萬，陳聰德在曾文煌被查獲後，為防堵收賄弊情曝光，前往台北市內湖區租用「收多易」迷你倉庫藏放贓款。

陳聰德遭檢廉約談後認罪，供出贓款藏放地，檢廉前往倉庫查扣710萬元現金，懷疑自2012年到2024年間，呂義明、詠喨公司負責人謝國書、宏度公司負責人吳美蓮陸續行賄陳聰德。

此外，檢廉還查出出核一廠2024年辦理限制性標案「ESWP TOP BOWL」時，配修組經理謝秉璋涉嫌指示同組工程師高孟賢洩漏標案規格等資訊給勤業機械工程公司負責人許曉泓，但呂義明、呂信漢父子檔涉以「搓圓仔湯」方式讓許放棄投標，聯沂後來以376萬9500元拿下工程標案。

檢廉昨天發動搜索，傳喚謝秉璋等9名官商到案，檢方訊後諭知陳聰德、許曉泓各以50萬元交保，高孟賢、吳美蓮各以30萬元交保，謝國書以18萬元交保，均限制出境出海，認呂義明、謝秉璋犯罪嫌疑重大，祭聲請羈押禁見處分。

台電核一廠修配組經理謝秉璋。聯合報系資料照
台電核一廠修配組經理謝秉璋。聯合報系資料照

聯沂公司負責人呂義明。聯合報系資料照
聯沂公司負責人呂義明。聯合報系資料照

核二廠 核一 廉政署

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