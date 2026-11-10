涉以每戶1萬元買票 苗縣里長參選人與丈夫同遭起訴

苗栗縣頭份市林姓里長參選人與丈夫涉嫌以每戶新台幣1萬元向里民買票，經檢警查獲後，苗栗地檢署今天偵查終結，依涉犯公職人員選舉罷免法之對有投票權人交付賄賂罪嫌起訴。

苗栗地檢署表示，主任檢察官張時嘉、檢察官呂宜臻9月間指揮苗栗縣警察局頭份分局、刑警大隊、少年隊及法務部調查局苗栗縣調查站，查獲頭份市某里長參選人林姓女子現金賄選案；林女經檢察官向法院聲請羈押禁見獲准，林女丈夫以20萬元交保。

地檢署指出，案經檢察官今天偵查終結，認被告林女及其丈夫以每戶1萬元之對價，交付該里選民3名，尋求投票支持，而涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項之對於有投票權之人交付賄賂罪嫌提起公訴，並於今日送審。