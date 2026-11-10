涉辦桌請客賄選…台中市議員候選人後援會長80萬交保 檢方不服抗告

台中市第十二選區市議員候選人的後援會吳姓會長，涉招待選民飲宴賄選。台中地檢署檢察官昨日搜索2處地點，訊後認為他涉嫌重大，有串證之虞，向法院聲請羈押禁見。台中地院今日中午裁定，吳男以80萬元交保、限制住居，並禁止接觸、騷擾此案餐會相關證人。檢方認為裁定不當，將依法提起抗告。

台中地檢署表示，此案由調查局台中市調查處提報情資，指出吳男涉以招待飲宴的方式，向有投票權的選民行求不正利益。此案由檢察官林岳賢指揮地檢署重案支援中心檢察事務官，以及台中市調查處、台中市警察局組成專案小組偵辦。

專案小組9日持台中地院核發的搜索票，搜索2處地點，並通知吳男及10名證人到案說明。檢察官林岳賢、楊凱婷、黃雅鈴、黃芝瑋訊問後，認為吳男涉犯公職人員選舉罷免法，對有投票權人行求不正利益罪嫌重大，有事實足以認定有勾串共犯或證人之虞，當庭諭知逮捕，連夜向法院聲請羈押禁見。10名證人訊後都請回。

台中地院今天中午裁定，吳男以80萬元具保代替羈押，並限制住居。檢方認為原裁定不當，將依法提起抗告。

台中地檢署強調，賄選行為破壞選舉公平及民主制度，將秉持「公正中立、不偏不倚」及「有聞必查、有據必辦」原則，積極查察妨害選舉案件。檢方呼籲候選人、競選團隊及相關人員切勿心存僥倖、以身試法，也請民眾踴躍提供具體賄選線索，共同守護乾淨選風。