金門樁腳涉為民代現金買票遭收押 檢籲勇於檢舉

金門戴姓樁腳涉替金門某議員、鄉代參選人現金買票，檢方今天說，偵辦一條龍式賄選，已向法院聲押樁腳獲准；此外，檢方已建置確保檢舉人身分保密措施，民眾可勇於檢舉。

福建金門地方檢察署透過新聞稿表示，掌握戴姓樁腳涉嫌為金門縣某議員及鄉民代表候選人現金買票賄選相關事證，立即指派檢察官指揮金門縣警察局金湖分局、金門縣警察局刑事警察大隊及法務部調查局福建省調查處共組專案小組。

檢方指出，專案小組昨天持搜索票執行搜索4處地點，並通知戴姓樁腳及8名選民到案，另查扣選民自動繳回賄款共計新台幣3萬7000元。

檢方表示，經檢察官漏夜偵訊後，認該名樁腳涉犯違反公職人員選舉罷免法第99條第1項投票交付、行求賄賂罪嫌重大，且有相當理由認有逃亡、勾串共犯、證人之虞，今天凌晨向金門地院聲請羈押禁見獲准。

檢方指出，若發現疑似賄選情事，請撥打免費檢舉專線：0800-024-099分機4，地檢署已建置嚴密確保檢舉人身分保密措施，民眾可放心勇於檢舉，共同守護金門乾淨選風。