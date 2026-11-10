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神鬼女會計A台北律師公會1948萬「一庭解決」 首開庭就結案下月宣判

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

有「神鬼女會計」之稱的台北律師公會前會計李雪琴，侵吞公會8971萬251元判刑10年6月確定發監執行，公會查出她以相同手法另侵占1948萬5000元，檢方再起訴；台北地院今首度開庭，李女全部認罪，法官諭示12月10日宣判。

台北地檢署是於今年9月依業務侵占等罪嫌起訴李雪琴，今日首度開庭，法官就改簡式程序詢問李雪琴、公訴檢察官意見，兩方表示沒意見，法官再問有何證據調查？兩方也無意見，法官決定「一庭解決」，諭示宣判庭期。

李雪琴表示，前案入監前從事會計工作，月入約4萬元，仍需扶養母親，目前由弟弟照顧，對於如何判決？李女告訴法官「我沒什麼要講的」；公訴檢方表示，侵占案已事證明確，請法官依法判決即可。

台北律師公會告訴代理人表示，李雪琴迄今沒有和公會和解或提出補償，請法官論罪時參考前案的判法，對李女2個年度的侵占行為論以2罪。

李雪琴自1998年11月10日至2021年1月13日止，在台北律師公會擔任會計人員，負責會計帳務、款項存取、撥付及保管銀行帳戶存摺等工作，前案爆發後，公會持續清點帳務又發現資金仍有缺口，再對李女提告，李女先、後巨額帳務累計不法金額是1億919萬5251元

檢方對後案指控，李女2007年提領銀行帳戶款項後，採取未記載於會計帳、未按帳列存入以及轉入其他帳戶時短存部分金額等手法，侵占公款1053萬5000元。

為掩飾挪用款項，李女於年度結帳時修改轉帳傳票及電腦分錄，在日記帳與分類帳短列存入款與票據兌現金額，使帳列存款餘額與實際存款餘額接近或一致，再經連動報表列印製作年報提交年度會員大會行使。

此外，李女於2008年間接續以相同手法，再次將公會資金895萬元侵占入己，同樣在結帳時修改傳票與電腦分錄，短列存款與票據金額產出不實年報，藉以掩飾挪用公款的事實。

台北地檢署偵查認為，李雪琴涉犯業務侵占、行使業務登載不實文書2罪，起訴時請法院從重以業務侵占罪論罪。

台北律師公會前女會計李雪琴。聯合報系資料照
台北律師公會前女會計李雪琴。聯合報系資料照

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