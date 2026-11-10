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收賄420萬讓失效養雞場續命 南投前防疫科長二審維持6年徒刑

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

南投縣政府農業處防疫科謝姓前科長，讓多家登記證早已失效的畜禽飼養場違法展延，還收錢協助畜牧場加速取得登記證書，索賄420萬元，一審依貪汙等30罪判處應執行6年。台中高分院今日宣判，駁回檢方及被告的上訴，維持原判。同案的劉姓技士及李姓代辦業者也維持原判緩刑，仍可上訴。

判決指出，謝姓前科長自2015年起，明知南投縣內多家畜禽飼養場的登記證已失效，仍自任承辦人並親自決行，違法展延登記證，讓業者得以繼續經營、免繳罰鍰。他另以協助業者通過審查、加速核發「畜牧場登記證書」等文件為由，向業者及代辦業者收取賄賂，金額共計419萬9966元。

李姓代辦業者為了讓代辦案件順利過關，多次交錢給謝姓科長。劉姓技士則與謝姓前科長共同違法展延一家養雞場的登記證。

劉姓技士在2023年實際只做了45場畜禽糞堆肥場查察，卻虛報100場，溢領補助2200元；另虛報4次出差，詐領差旅費7368元。

南投地院認定，謝姓前科長應執行6年、褫奪公權4年。劉姓技士應執行2年，另因詐欺判處7月，均緩刑4年。李姓代辦業者應執行7月，緩刑2年。檢方認為量刑過輕，謝、劉2人則認為過重，雙方都提起上訴。

台中高分院今宣判，謝、劉2人所犯各罪都已減刑1至2次，不符合刑法第59條酌減其刑的要件。

法院也認為，一審已考量3人坦承犯行，謝、劉2人並已繳回全部犯罪所得，量刑並無失衡，駁回上訴。李姓代辦業者及劉姓技士詐欺部分已判決確定，其餘部分仍可上訴最高法院。

南投縣政府農業處防疫科謝姓前科長涉<a href='/search/tagging/2/收賄' rel='收賄' data-rel='/2/103629' class='tag'><strong>收賄</strong></a>讓養雞場違法展延，台中高分院今審結。圖／AI生成
南投縣政府農業處防疫科謝姓前科長涉收賄讓養雞場違法展延，台中高分院今審結。圖／AI生成

南投 收賄 南投縣

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