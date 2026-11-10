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更生保護節肯定第一線人員 法務部常次：多一點接納讓更多人重新開始

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

財團法人台灣更生保護會今在台東娜路彎大酒店舉辦「第81屆更生保護節慶祝大會」公開表揚及經驗分享，肯定第一線服務人員長年無私奉獻，讓更多更生朋友有機會重新出發，順利復歸社會。法務部常務次長馮成表示，當社會願意多一點接納、少一分歧視，就能讓更多人有機會重新開始，也讓社會更加溫暖、安全

馮成表示，每個人都可能在人生道路上遇到挫折，甚至犯下錯誤，但一次錯誤不應該決定一個人的一生。更生保護工作最重要的意義，就是在更生人面臨人生低谷時，適時伸出援手，給予支持與陪伴，協助他們重建生活、找回自信，重新踏上正向的人生道路。

馮成感謝得獎人長年投入更生保護工作，無論是生活扶助、就業協助、關懷訪視，或陪伴更生人度過人生困難時刻，付出許多時間與心力，讓生命改變成真。而曾經接受協助的更生朋友再投入更生保護服務行列，從受助者轉變為助人者，則是更生保護工作最珍貴的成果。

法務部保護司表示，將持續偕同台灣更生保護會推動各項更生保護服務，結合政府、民間團體及企業資源，協助更生朋友穩定生活、融入社會，同時呼籲社會大眾給予更生朋友更多理解與包容，讓每一位願意改變的人，都能獲得重新開始的機會，共同打造友善接納的復歸環境。

第81屆更生保護節慶祝大會啟動儀式（由左至右台更保台東分會主委李明義、花蓮高分檢檢察長洪培根、台更保董事長張斗輝、法務部常務次長馮成、法務部保護司長洪信旭、台東地檢署檢察長蕭方舟）。圖 /法務部提供
第81屆更生保護節慶祝大會啟動儀式（由左至右台更保台東分會主委李明義、花蓮高分檢檢察長洪培根、台更保董事長張斗輝、法務部常務次長馮成、法務部保護司長洪信旭、台東地檢署檢察長蕭方舟）。圖 /法務部提供

法務部常務次長馮成（左）頒發行政院參與監所教化暨保護事業有功人士及團體。圖 /法務部提供
法務部常務次長馮成（左）頒發行政院參與監所教化暨保護事業有功人士及團體。圖 /法務部提供

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