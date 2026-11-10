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金融犯罪調查師陳梅慧國道喪命 租賃車司機超速追撞...二審改判2年3月

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

XREX金融犯罪調查師陳梅慧與任職刑事局的謝姓男友前年因案於台中地檢署接受偵訊，結束後搭計程車北返，途中被機場接送司機徐安德開車追撞，陳女因胸腹部鈍力損傷不治，當時被外界質疑「假車禍真謀殺」，但新竹地檢署否認陰謀論，徐一審被依過失致死罪判刑2年4月，案經上訴，台灣高等法院今撤銷改判2年3月徒刑，可上訴。

陳梅慧為加密貨幣數位鑑識調查師，投身反詐騙救援，2023年5月成為台灣國際反詐騙協會創會理事長。她與謝姓刑事局偵查員男友2024年12月3日被控洩漏64筆被害人資料，而至台中地檢署接受偵訊。

隔日凌晨，陳梅慧與男友一同搭計程車欲返回台北，行經國道一號新竹路段時，因前方交通事故而車流回堵，車輛暫停於內側車道；徐安德當時開租賃車載李姓夫婦前往桃園機場，卻因擔心塞車延誤搭機，未減速慢行，仍以每小時約106至108公里速度行駛，過彎才發現停等的計程車，他來不及煞車而撞擊，造成連環車禍。

陳梅慧被夾在車內，胸部及大腿骨折、腹部出血，送醫後仍因胸腹部鈍力損傷宣告不治。一審新竹地方法院經送檢測，認定徐安德的車輛引擎與煞車系統均正常，且案發當時超速行駛，審酌徐是職業小客車駕駛，卻疏未注意車前狀況、未減速慢行而撞擊前車，造成1人死亡、3人受傷。

一審指出，徐安德至今未賠償陳梅慧家屬的損失，也未與另外3位傷者達成和解或賠償，但考量他自始坦承犯行，也沒有前科，依過失致死罪判2年4月。

檢察官和徐安德均上訴，高院指出，徐的行為與陳梅慧死亡、其他被害人受傷有因果關係，考量徐上訴後已與其中一名傷者成立調解，並分期履行中，量刑基礎有所改變，因此撤銷改判2年3月徒刑。

陳梅慧。圖翻攝自臉書
陳梅慧。圖翻攝自臉書

XREX集團區塊練金融犯罪調查師陳梅慧在國道車禍身亡。聯合報系資料照
XREX集團區塊練金融犯罪調查師陳梅慧在國道車禍身亡。聯合報系資料照

陳梅慧 國道 司機

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