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人夫家庭日上台獻歌給老婆 小三同事喊不知他已婚 法官不採判賠40萬

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中一名人妻發現丈夫手機裡有與女同事王女互傳的裸照，以及互稱「老公」「老婆」的訊息，離婚後向王女求償100萬元。王女辯稱不知道對方已婚，但人妻曾在公司家庭日與王女見過面，丈夫當天還上台獻歌給她。台中地院認定王女不可能不知情，近日判決她需賠償40萬元，仍可上訴。

判決指出，人妻與丈夫2021年結婚，丈夫與王女在同一家建設公司任職，2人從2024年春節後開始交往，維持1年多，人妻在2025年2月間發現丈夫手機內的裸照及簡訊，丈夫坦承與王女有不倫關係，夫妻在同年9月協議離婚。

王女在法庭上否認侵權，主張這些通訊紀錄可能遭到變造，而且她認識對方之初並不知道他已婚。她還辯稱，「配偶權」只是對配偶性器官的排他使用權，不是憲法上的權利，不構成侵權行為；人妻夫妻本來就感情不睦，請求金額也過高。

台中地院審理時，法官調查發現，丈夫在訊息中坦承「沒有把持住」，還表示王女知道他有老婆。2人的LINE對話中還有王女傳送的裸露胸部照片，以及互稱「我愛你」的字句。

法官另指出，2023年公司家庭日時，王女曾與人妻見面，丈夫當天也上台表示要獻歌給在場的妻子。王女事後甚至詢問人妻，夫妻的離婚協議情形，據此認定她的辯解不可採。

法官審酌，2人交往1年多，嚴重破壞人妻的婚姻生活。法官並考量雙方的學經歷及財產所得，判決王女須賠償人妻40萬元精神慰撫金及利息。

台中市一名<a href='/search/tagging/2/人夫' rel='人夫' data-rel='/2/189708' class='tag'><strong>人夫</strong></a>與王姓女同事有染，正宮提告求償，台中地院近日審結。圖／AI生成
台中市一名人夫與王姓女同事有染，正宮提告求償，台中地院近日審結。圖／AI生成

小三 人夫 老婆

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