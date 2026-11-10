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整形女醫告贏小三獲賠百萬 卻因逼問手段太激烈強制罪遭判刑

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

黃姓整形外科女醫師懷疑丈夫、同行的薛姓整形外科醫師與診所林姓女子有染，在林女家門口守候，看見林女從薛車上下車，上前理論，強拉林女發生肢體衝突，林女提告妨害自由，黃女被訴，台北地院審理，依強制罪判黃女拘役30日，得易科罰金3萬元。可上訴。

黃女認為林女曾與薛出國出遊3次還拍下接吻、穿浴衣照片，甚至林女還替薛生子，對小三林女提告求償300萬元，法院2024年11月判林女賠償100萬元。

黃女認為林女與薛有不當男女關係，2023年12月21日23時在林女台北市大安區復興南路住處守候，見林女從薛的車輛下車，先抓住林女的袖口，將林女強拉至馬路旁，接續以左手推擠林女背部，致林女重心不穩跪跌在地，再接續抓住林女的手臂，檢方依妨害自由罪起訴黃女。

法院審理，黃女坦承有與林女見面，但否認犯罪。黃女稱，當天薛很晚不回家，想當面和林女、薛談清楚是否要離婚，她沒有強拉林女「只有輕拉她外套衣角，林女自己跌倒的。

黃女的辯護人說，黃女短暫拉扯林女的衣服時間不足30秒，不該當強制行為，而且，案發在2023年12月，林女2024年5月收到黃女提起侵害配偶權民事起訴狀後，才於同年6月提起刑事告訴，提告動機顯係為獲取談判籌碼挾怨報復。

林女說，她與薛是合夥人、有男女交往關係，當時她懷有薛的小孩，當天她跟薛去參加商業餐會，一下車要進家門就看到黃女朝她衝過來，她想關門，黃女卻把門撞開，雙手拉扯她的袖口，她還跌倒撞到金屬鐵桿，薛後來把黃女拉開。

薛作證稱，案發時和林女是男女朋友，他當下很緊張，下意識想把黃女、林女支開「畢竟我也算部分的當事人」，只想讓這件事趕快結束。

法官認為，林女證稱於返家之際遭黃女以拉扯袖口方式強拉至社區大門外，又遭推倒在地，黃女主觀上有強制犯意，成立強制罪。

判決指出，黃女不思與林女理性溝通解決雙方情感糾紛，竟妨害林女自由行動，考量黃女強制手段尚非強烈、持續時間不長，審酌黃女案發迄今均擔任整形外科醫師，案發時年收入200萬元、目前年收入300萬元等，依法量刑。

判決另指出，檢方指控黃女行為時朝林女辱罵「你給我出來！你這個爛女人！偷我們家的錢！」、「賤女人！」犯公然侮辱罪，但查無犯罪事證，不另為無罪諭知。

圖為台北地方法院。聯合報系資料照
圖為台北地方法院。聯合報系資料照

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