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退休理專告銀行討回4萬餘元加班費 下班還被主管吵LINE對話成鐵證

聯合報／ 記者謝亞庭／台北即時報導

中信銀行黃姓理專工作28年，2022年退休後不滿在職期間頻繁加班，公司卻未給付加班費，提告公司請求給付162萬餘元。台北地院審理，檢視黃與主管的LINE對話紀錄，認為公司明知且默許黃於非上班時間處理公務，並接受勞務成果，則應給付加班費用，一審判賠4萬222元。

黃自1993年起於中信銀萬華分行任職，2004年起擔任財富管理單位理財專員，後於2022年3月12日退休。退休後，黃回頭檢視過去工作時光，赫然發現有許多加班情形，或在特休、例假日、病假時仍要出勤情況，公司卻未給付加班費。

黃列舉出與主管總計131筆對話紀錄，主張在休假及下班時仍得處理工作、客戶交辦事項或交付主管所需資料，依據現存薪資明細計算，控訴公司積欠加班費162萬2095元。

黃另爭執，中信銀給付2021年度績效、業績獎金的計算基礎短少，與他認為應被認列的銷售額相差達上千萬元，進而少領至少64萬1894元獎金，一併提告請求公司給付。

中信銀則辯稱，黃指控短付的「獎金」並非經常性工資，而是額外福利，不全然以銷售額度作為唯一認定標準，包括員工綜合績效考評、公司整體盈餘及營業狀況，也都在考量範圍內，針對獎金發放的標準及金額，雇主應保有最終決定權。

中信銀也指出，根據公司工作規則，員工加班須經主管事前核准；未經核准者，不得擅自加班。依規定，黃提出並由主管核准的加班時數，公司均已給付加班費；至於黃自行延長工時，未經主管核准，難認為有效加班，不得請領加班費。

北院審酌，中信銀雖主張黃未依程序申請，不能請求加班費，但檢視黃與主管的LINE對話紀錄，發現雙方經常在黃下班後、上班前傳訊，內容包括交辦公事、處理工作事項等，公司既已知曉且默許員工在正常工時外提供勞務，並接受工作成果，即算工作時間。

因此，中信銀不得以員工未依內部規定事先申請、取得主管核准，就將這些時間排除於工作時間之外，而免除給付加班費的義務。

不過，北院也表示，黃訊息中不乏有簡單回覆「好」、「謝謝」，或抒發工作忙碌的情緒性內容，而不能認定有提供勞務。經綜合比對，並依各項工作內容核算加班時數，判定有加班事實部分，公司應補償給付加班費4萬222元。

至於績效、業績獎金，北院認為，黃任職期間未曾對計算結果提出質疑，卻在退休多年後僅憑自身記憶中的銷售額主張公司漏計，也未提出其他證據證明，無從認定有短付情事，此部分駁回。仍可上訴。

上班族示意圖，非新聞當事人。圖／聯合報系資料照片
上班族示意圖，非新聞當事人。圖／聯合報系資料照片

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