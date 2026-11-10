毒駕還在追劇！台61線撞死2名工作人員 預拌車司機出庭認了

台61線快速道路台南七股南向路段去年4月28日發生吳姓男子毒駕後追撞道路養護單位3輛防撞車及工程車，致2名工作人員死亡及1名司機受傷，水泥車還起火燃燒，吳被訴公共危險等罪，國民法官法庭今上午審理，吳坦承毒駕，「邊開車邊追劇」他說幾百公尺有看到防撞車擦撞後，撞擊力道太大而陷入昏迷。

面對國民法官提問，吳說，同月26日、27日兩天都有施用毒咖啡包，他通常在休假時施用，讓心情放鬆，約2小時過後，整個人軟趴趴，隔天睡起來後，即可正常開車。

他表示，案發當天已出車兩趟，第一趟從屏東里港載砂石至台南，第二趟從學甲到七股交水泥，第三趟經台61七股即是本次車禍。他也說，開高速公路，就會開輔助系統定速、防偏移，不用踩油門，信認輔助系統。他也說，當時有用手機，而是邊開車邊追劇。

然而，檢方認為，依車鑑會覆議指吳未注意車前狀況是肇事原因，涉不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪、過失致傷等罪嫌，並從一重處斷。檢方也點出，吳驗尿結果是遠遠超過政院公告數值，高達2369倍。

檢方指出，案發後，吳稱太突然，反應不過來，或推稱「忘記了」，以為驗不出毒品反應，隨著初篩出爐，他才說26日有服用，再到26、27日兩天都有服用。檢方說，吳懂得承認、懂得挑選、懂得隱瞞，隨著驗尿報告出爐，他從離本案比較遠時日，對自己有利者開始認起，事實上，他驗尿結果是遠遠超過政院公告數值，高達2369倍，而且是施用後立刻開車上路。

吳的辯護人則提示案發當時畫面，吳全身上下都是血，蜷縮坐在現場懊悟不已，他的供詞前後不同，但不影響他坦承犯行。辯護人也說，車禍現場有點複雜，再加上吳所稱車輛輔助防撞系統，定速加上避免偏移的置中裝置及爆胎，反而可能加劇車禍傷害。

檢方起訴，吳姓男子去年4月26日施用毒品咖啡包後，28日駕駛水泥車上路，沿七股區台61線由北往南行駛，適有邱姓、胡姓、林姓男子駕駛小貨車附載王姓女子在路肩執行清掃業務，吳未注意車前狀況，先後衝撞3輛貨車。

此時，林正好從駕駛座下車執行清掃業務，致林顱胸腹多發性骨折出血、王女多發性骨折神經性休克及胡下背挫擦傷，林、王女經送醫急救均仍不治。

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台61線快速道路台南七股南向路段去年4月28日發生吳姓男子毒駕後追撞道路養護單位3輛防撞車及工程車，致2名工作人員死亡及1名司機受傷。圖／讀者提供