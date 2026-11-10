70億吸金集團遭瓦解 核心5成員落網查扣8700萬 桃檢追緝幕後大咖

新北市群富公司涉嫌打著保本、每月高額配息為誘因，近年違法吸金逾70億元，桃園地檢署8天內指揮市調處分頭查緝陳姓等5名男女集團核心成員到案，查扣現金8700萬元，其中2對夫妻遭收押禁見，另一女以150萬元交保，將持續追緝幕後人士。

桃園地檢署襄閱主任檢察官吳靜怡說明，本案是配合高檢署執行查緝不法金流專案期間查獲，為防止不法資金介入選舉，由檢察官胡竣瑋指揮桃園市調查處偵辦。專案小組經過長時間蒐證，深入勾稽相關金流，逐步掌握集團成員及資金運作情形。

據了解，目前遭查獲5男女均為集團核心成員，分別是49歲張姓女子、48歲許男、57歲陳女、55歲徐男及56歲陳女；其中許與陳為夫妻，徐與陳也是夫妻，檢調仍持續追查集團組織架構及資金流向，並追緝層級更高的幕後人士，不排除還有其他涉案人員。

檢方指出，這個吸金集團自2025年起籌組，成立群富興業有限公司，並承租新北市新莊區副都心的松TOWER商辦大樓，密集舉辦投資說明會，對外宣稱有專業投信團隊負責操作資金，投資人只要投入新台幣30萬元以上，並簽署投資合約，就能每月領取本金1.2%至2.4%的固定收益。

檢調粗估，年化投資報酬率高達14.2%至28.8%，集團還宣稱投資期滿6個月後即可全額取回本金，透過「保本」、「高報酬率」等條件吸引民眾投入大筆資金。檢方初步估算，整個集團違法吸金規模已超過70億元，顯示受害投資人及資金規模可能相當龐大。

專案小組經縝密蒐證、深入勾稽金流後，認為時機成熟，向桃園地方法院聲請搜索票獲准，分別於上個月27日前往許陳夫妻及張瑜住處搜索，當場查扣3人收受共現金8600萬元。

檢調持續追查其他成員，本月3日再拘提徐陳夫妻到案，並查扣現金100萬元，根據現場照片顯示，大量千元鈔票成捆堆放在紙箱及保險箱內，查扣8700萬元新台幣、美金等現鈔數量相當驚人。

檢察官訊問後認為，陳女等5人涉嫌違反銀行法第125條第1項後段非法經營收受存款業務，以及刑法第339條之4第1項第2款加重詐欺等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有羈押原因及必要，向法院聲請羈押禁見。桃園地方法院裁定許陳及徐陳兩對夫妻共4人羈押禁見，張女則以150萬元交保，並限制出境、出海。

桃園地檢署提醒，除法律另有規定外，非銀行不得非法經營收受存款業務，也不得約定或給付顯不相當的高額利息。地下吸金集團經常以「穩賺不賠」、「高額配息」、「保證保本」等話術誘騙民眾，實際上可能採取「後金補前金」方式，以後加入投資人的資金支付先前投資人的利息，一旦新資金無法持續挹注，整個資金鏈恐隨即崩解，投資人也可能血本無歸。

檢方呼籲，民眾投資前務必審慎查證，切勿輕信未經金管會核准的投資管道，若發現疑似非法吸金或詐欺情事，可撥打165反詐騙專線，或向檢調機關提出檢舉。桃檢強調，將秉持嚴查速辦原則，全力遏止非法金融犯罪，維護民眾財產安全及金融秩序。

桃園地檢署破獲新北市群富公司違法吸金70億元，逮獲許陳、徐陳及張姓等包括兩對夫妻在內的5名集團核心，分別從住處先後查扣共8700萬元現鈔，檢調持續追查幕後大咖。圖／桃園地檢署提供

桃園地檢署破獲新北市群富公司違法吸金70億元，逮獲許陳、徐陳及張姓等包括兩對夫妻在內的5名集團核心，分別從住處查扣共8700萬元現鈔，檢調持續追查幕後大咖。圖／桃園地檢署提供

桃園地檢署破獲新北市群富公司違法吸金70億元，逮獲許陳、徐陳及張姓等包括兩對夫妻在內的5名集團核心，分別從住處先後查扣共8700萬元現鈔，檢調持續追查幕後大咖。圖／桃園地檢署提供

桃園檢調本月3日拘提徐男、陳女這對吸金集團核心成員的夫妻到案，複訊後聲請收押禁見獲准。圖／讀者提供