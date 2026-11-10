快訊

吃Buffet上廁所不用驗證！他好奇「換人接力吃」會被抓？前員工揭內幕

國安基金近3次護盤買哪些？網驚見「這6檔」從沒缺席

《紫禁之巔》經典街舞戲沒申請路權 Gino爆拍攝內幕：遭公車撞右手骨裂

聽新聞
0:00 / 0:00

70億吸金集團遭瓦解 核心5成員落網查扣8700萬 桃檢追緝幕後大咖

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

新北市群富公司涉嫌打著保本、每月高額配息為誘因，近年違法吸金逾70億元，桃園地檢署8天內指揮市調處分頭查緝陳姓等5名男女集團核心成員到案，查扣現金8700萬元，其中2對夫妻遭收押禁見，另一女以150萬元交保，將持續追緝幕後人士。

桃園地檢署襄閱主任檢察官吳靜怡說明，本案是配合高檢署執行查緝不法金流專案期間查獲，為防止不法資金介入選舉，由檢察官胡竣瑋指揮桃園市調查處偵辦。專案小組經過長時間蒐證，深入勾稽相關金流，逐步掌握集團成員及資金運作情形。

據了解，目前遭查獲5男女均為集團核心成員，分別是49歲張姓女子、48歲許男、57歲陳女、55歲徐男及56歲陳女；其中許與陳為夫妻，徐與陳也是夫妻，檢調仍持續追查集團組織架構及資金流向，並追緝層級更高的幕後人士，不排除還有其他涉案人員。

檢方指出，這個吸金集團自2025年起籌組，成立群富興業有限公司，並承租新北市新莊區副都心的松TOWER商辦大樓，密集舉辦投資說明會，對外宣稱有專業投信團隊負責操作資金，投資人只要投入新台幣30萬元以上，並簽署投資合約，就能每月領取本金1.2%至2.4%的固定收益。

檢調粗估，年化投資報酬率高達14.2%至28.8%，集團還宣稱投資期滿6個月後即可全額取回本金，透過「保本」、「高報酬率」等條件吸引民眾投入大筆資金。檢方初步估算，整個集團違法吸金規模已超過70億元，顯示受害投資人及資金規模可能相當龐大。

專案小組經縝密蒐證、深入勾稽金流後，認為時機成熟，向桃園地方法院聲請搜索票獲准，分別於上個月27日前往許陳夫妻及張瑜住處搜索，當場查扣3人收受共現金8600萬元。

檢調持續追查其他成員，本月3日再拘提徐陳夫妻到案，並查扣現金100萬元，根據現場照片顯示，大量千元鈔票成捆堆放在紙箱及保險箱內，查扣8700萬元新台幣、美金等現鈔數量相當驚人。

檢察官訊問後認為，陳女等5人涉嫌違反銀行法第125條第1項後段非法經營收受存款業務，以及刑法第339條之4第1項第2款加重詐欺等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有羈押原因及必要，向法院聲請羈押禁見。桃園地方法院裁定許陳及徐陳兩對夫妻共4人羈押禁見，張女則以150萬元交保，並限制出境、出海。

桃園地檢署提醒，除法律另有規定外，非銀行不得非法經營收受存款業務，也不得約定或給付顯不相當的高額利息。地下吸金集團經常以「穩賺不賠」、「高額配息」、「保證保本」等話術誘騙民眾，實際上可能採取「後金補前金」方式，以後加入投資人的資金支付先前投資人的利息，一旦新資金無法持續挹注，整個資金鏈恐隨即崩解，投資人也可能血本無歸。

檢方呼籲，民眾投資前務必審慎查證，切勿輕信未經金管會核准的投資管道，若發現疑似非法吸金或詐欺情事，可撥打165反詐騙專線，或向檢調機關提出檢舉。桃檢強調，將秉持嚴查速辦原則，全力遏止非法金融犯罪，維護民眾財產安全及金融秩序。

桃園地檢署破獲新北市群富公司違法吸金70億元，逮獲許陳、徐陳及張姓等包括兩對夫妻在內的5名集團核心，分別從住處先後查扣共8700萬元現鈔，檢調持續追查幕後大咖。圖／桃園地檢署提供
桃園地檢署破獲新北市群富公司違法吸金70億元，逮獲許陳、徐陳及張姓等包括兩對夫妻在內的5名集團核心，分別從住處先後查扣共8700萬元現鈔，檢調持續追查幕後大咖。圖／桃園地檢署提供

桃園地檢署破獲新北市群富公司違法吸金70億元，逮獲許陳、徐陳及張姓等包括兩對夫妻在內的5名集團核心，分別從住處查扣共8700萬元現鈔，檢調持續追查幕後大咖。圖／桃園地檢署提供
桃園地檢署破獲新北市群富公司違法吸金70億元，逮獲許陳、徐陳及張姓等包括兩對夫妻在內的5名集團核心，分別從住處查扣共8700萬元現鈔，檢調持續追查幕後大咖。圖／桃園地檢署提供

桃園地檢署破獲新北市群富公司違法吸金70億元，逮獲許陳、徐陳及張姓等包括兩對夫妻在內的5名集團核心，分別從住處先後查扣共8700萬元現鈔，檢調持續追查幕後大咖。圖／桃園地檢署提供
桃園地檢署破獲新北市群富公司違法吸金70億元，逮獲許陳、徐陳及張姓等包括兩對夫妻在內的5名集團核心，分別從住處先後查扣共8700萬元現鈔，檢調持續追查幕後大咖。圖／桃園地檢署提供

桃園檢調本月3日拘提徐男、陳女這對吸金集團核心成員的夫妻到案，複訊後聲請收押禁見獲准。圖／讀者提供
桃園檢調本月3日拘提徐男、陳女這對吸金集團核心成員的夫妻到案，複訊後聲請收押禁見獲准。圖／讀者提供

桃園地檢署破獲新北市群富公司違法吸金70億元，逮獲許陳、徐陳及張姓等包括兩對夫妻在內的5名集團核心，分別從住處先後查扣共8700萬元現鈔，檢調持續追查幕後大咖。圖／桃園地檢署提供
桃園地檢署破獲新北市群富公司違法吸金70億元，逮獲許陳、徐陳及張姓等包括兩對夫妻在內的5名集團核心，分別從住處先後查扣共8700萬元現鈔，檢調持續追查幕後大咖。圖／桃園地檢署提供

吸金 檢察官 交保

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

「快興櫃、一票難求」 詐團高價賣未上市股騙18人5千萬

防選舉賭盤介選！警政署掃蕩全台 清查不法金流破523億

警破獲鍋爐式股票詐騙集團 逮35人移送法辦

慘！畢生積蓄全買生基塔位遇詐 7旬婦想脫手反淪車手

相關新聞

20隻貓慘死！信義區富陽街虐貓案18貓屍遭丟垃圾車 飼主遭起訴

游姓女子陸續領養、安置20多隻貓狗，卻因經濟及身心狀況不佳，涉嫌長期疏於照顧，甚至未繳電費導致租屋處斷電，先後造成20隻貓陸續死亡。游女事後將18隻貓屍裝進垃圾袋，丟進垃圾車，遭民眾發現、攔截報警。台北地檢署今偵結，依違反動物保護法起訴游女。

70億吸金集團遭瓦解 核心5成員落網查扣8700萬 桃檢追緝幕後大咖

新北市群富公司涉嫌打著保本、每月高額配息為誘因，近年違法吸金逾70億元，桃園地檢署8天內指揮市調處分頭查緝陳姓等5名男女集團核心成員到案，查扣現金8700萬元，其中2對夫妻遭收押禁見，另一女以150萬元交保，將持續追緝幕後人士。

宜蘭選舉首位議員涉賄遭收押 4屆縣議員楊順木幫兒買票震驚地方

宜蘭縣當了4屆的資深縣議員楊順木，今年交棒給兒子楊易林參選宜蘭市縣議員，地檢署接獲檢舉楊順木涉嫌以現金買票，專案小組上周先拘提樁腳，釐清確認事證，昨天大舉搜索楊順木住家等處，傳喚9人漏夜訊問，因涉案情節重大，法院裁定收押禁見。

中央300億租金補貼遭盯上 花蓮男找街友當假房客3年詐領百萬

中央推動300億元擴大租金補貼專案，竟遭不法人士利用！警方查出，花蓮梁姓男子涉嫌勾結假房東、假房客，利用他人個資偽造租賃契約，向高雄市、花蓮縣政府申請租金補貼，3年詐領上百萬元，查獲梁男等27人，依詐欺、偽造文書及違反個資法等罪嫌移送法辦。

打矢板明夫酬勞港幣10萬 港籍幫派分子今認罪承諾「不再來台灣」

印太戰略智庫執行長矢板明夫，今年7月在台中永豐棧酒店遭毆打，涉案香港籍廖姓男子今日在台中地院準備程序中，全部認罪，並承諾服刑期滿後「不會再入境台灣」。合議庭評議後裁定改行簡式審判程序，訂於下個月初宣判。

毒駕還在追劇！台61線撞死2名工作人員 預拌車司機出庭認了

台61線快速道路台南七股南向路段去年4月28日發生吳姓男子毒駕後追撞道路養護單位3輛防撞車及工程車，致2名工作人員死亡及1名司機受傷，水泥車還起火燃燒，吳被訴公共危險等罪，國民法官法庭今上午審理，吳坦承毒駕，「邊開車邊追劇」他說幾百公尺有看到防撞車擦撞後，撞擊力道太大而陷入昏迷。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。