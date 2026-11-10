大選前全國查緝不法金流523億 警政署破獲選舉賭盤21件31人

因應九合一選舉，警方今年第2波全國同步查緝不法金流與賭博，掃蕩洗錢水房及地下匯兌，查獲選舉賭盤21件31人，專案共查扣不法所得與賭資1億791萬餘元，清查非法金流523億5701萬餘元。

為斬斷犯罪集團經濟命脈，防堵不法金流滲透選舉，警政署配合高檢署統合檢警調偵查量能，今年10月27日至本月4日執行「115年第2波全國同步查緝不法金流專案行動」，同步實施「115年第2次全國同步查緝賭博工作」。

不法金流專案針對提供詐、賭及介選資金隱匿流轉的地下金融管道查緝，查獲洗錢水房22件116人，查扣不法所得5312萬5073元，洗錢金額計233億8099萬餘元；查獲地下匯兌9件12人，查扣不法所得1548萬2072元、匯兌金額計7億7602萬餘元。

掃蕩賭博部分，查獲賭博案件534件1581人，其中選舉賭盤21件31人、實體賭場92件793人、六合彩簽賭93件138人、網路賭博328件619人，查扣賭資現金3931萬餘元，清查賭博涉案金額282億餘元。

警政署指出，選舉賭盤與地下資金常遭不法勢力轉化為介選工具，透過跨部會情資整合與大數據流向追查等方式，落實源頭截擊與數位跡證勾稽，結合打詐、掃黑、肅槍，阻斷不法資金流竄，維護我國民主選舉制度的公平與純淨。