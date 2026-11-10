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宜蘭選舉首位議員涉賄遭收押 4屆縣議員楊順木幫兒買票震驚地方

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭縣當了4屆的資深縣議員楊順木，今年交棒給兒子楊易林參選宜蘭市縣議員，地檢署接獲檢舉楊順木涉嫌以現金買票，專案小組上周先拘提樁腳，釐清確認事證，昨天大舉搜索楊順木住家等處，傳喚9人漏夜訊問，因涉案情節重大，法院裁定收押禁見。

楊順木是這波選舉查賄中首位遭收押禁見的資深議員，消息傳出後震驚縣議會與地方政圈；楊順木擔任過第15屆、18屆、19屆及20屆縣議員，主要票倉在宜蘭河以北地區，4年前以「正神名黨」參選，當選後加入無黨團體運作。檢方不排除近日傳喚楊易林到案說明，釐清楊易林是否知悉買票及買票資金來源。

據了解，宜蘭地檢署偵辦此案謹慎嚴密，專案小組上周四先拘提兩名林姓樁腳，見時機成熟，昨天大動作搜索楊順木住家等地共11處、傳喚9人到案說明，查出楊順木與樁腳涉嫌以每票1千元替兒子買票，楊順木強調沒有賄選而且兒子楊易林也不知道狀況。

宜蘭地檢署經檢察官漏夜偵訊，確認現金買票行賄涉嫌重大，聲請羈押禁見，經法院裁定楊順木與2名樁腳共3人收押。

宜蘭市第一選舉區縣議員共有15人角逐搶7席，國民黨4人登記參選、民進黨提名3人角逐，競爭相當激烈；一般認為，以無黨籍參選的楊易林承接父親與地方宗親人脈基礎，應可拚上當選邊緣，如今卻因父親涉賄收押，選情增添變數。

當了4屆的宜蘭縣議員楊順木，涉嫌幫兒子楊易林以現金買票，遭收押禁見，震驚地方。圖／翻攝自臉書
當了4屆的宜蘭縣議員楊順木，涉嫌幫兒子楊易林以現金買票，遭收押禁見，震驚地方。圖／翻攝自臉書

父親楊順木涉嫌買票遭收押禁見，震驚地方，也影響楊易林的選情。圖／翻攝自臉書
父親楊順木涉嫌買票遭收押禁見，震驚地方，也影響楊易林的選情。圖／翻攝自臉書

宜蘭 議員 收押

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