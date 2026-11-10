中央300億租金補貼遭盯上 花蓮男找街友當假房客3年詐領百萬

中央推動300億元擴大租金補貼專案，竟遭不法人士利用！警方查出，花蓮梁姓男子涉嫌勾結假房東、假房客，利用他人個資偽造租賃契約，向高雄市、花蓮縣政府申請租金補貼，3年詐領上百萬元，查獲梁男等27人，依詐欺、偽造文書及違反個資法等罪嫌移送法辦。

高雄市刑大偵二隊調查，45歲的梁男到高雄做小額貸款工作，也仲介銀行貸款業務，取得大量個人資料，後來發現政府推出租金補貼專案，竟動起歪腦筋，涉嫌利用這些個資，找朋友充當假房東，或尋弱勢街友當假房客，製作不實租賃契約，向政府申請補助。

其中有個資遭冒用的市民，去年7月，向高雄市政府都發局申請租屋補助，卻發現系統顯示自己已經領有租屋補助，無法再次申請，進一步查詢才知道名義遭人冒用，報警揭露這起詐領案件。

警方從今年5月起展開調查，循線在鳳山區逮捕梁男，並陸續查出6名假房東、12名假房客，以及另8人涉嫌提供電話、金融帳號供梁男使用。警方在查捕行動中查扣記帳本、印鑑證明及印章等證物。

警方查出，梁男等人涉嫌偽造為期2年的租賃契約，從2022年至2025年，分別向高雄市政府及花蓮縣政府申請每月3600元至5040元不等的租金補貼，共涉及12起詐領租屋補助案，包括高雄11件、花蓮1件，累計詐領超過100萬元。

1名假房客坦承每月可分得3000元，其餘款項則由梁男與假房東拆分；另有人只是個資遭冒用，根本不知道自己成為租金補貼申請人，也沒有領到任何款項。全案依詐欺、偽造文書及違反個人資料保護法等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。

警方查捕梁姓男子（左）涉嫌製作假房屋租賃契約，詐領政府租屋補助。記者林保光／翻攝